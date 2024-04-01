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Niet meer leverbaar
PX840T/12
Geniet draadloos van krachtige muziek, waar u ook bent
Het Philips PX840T draagbare geluidssysteem speelt moeiteloos muziek af van uw favoriete bronnen: Bluetooth, USB, CD en FM/MW-radio. De ingebouwde, dynamische verlichting en het uitgangsvermogen van 50 W zorgen voor de ultieme luisterervaring.
Bluetooth
50 W
Dynamisch licht
Met de functie voor het afspelen van geprogrammeerde CD-nummers kunt u genieten van uw favoriete nummers in de gewenste volgorde.
Laat het feest knallen met dynamische verlichting om uw muziek te doen stralen. Zet de nacht in vuur en vlam met twee coole dynamische lichteffecten die uit de luidsprekers schijnen. Zet de lampen aan of uit door eenvoudig een schakelaar om te zetten, zonder een beat te missen. Verlicht het feest zoals u maar wilt, van rustige sfeerverlichting tot spannende dansclub-effecten. Bepaal de toon en de sfeer tegelijkertijd!
Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.
3.4
van 5
11
Reviews & awards
01/04/2024
United Kingdom
8 years old and still works perfectly
I’ve had this speaker since i was 8 and now i’m 16 still works perfectly fine such a good speaker shame they’ve discontinued it but it has done me well. Very good quality sound can get very loud.
Voordelen
Can use CDs and Bluetooth has lasted so long
Nadelen
they’ve discontinued it!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PX840T CD Soundmachine
Datum gebruik 2022-04-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PX840T CD Soundmachine
Datum gebruik 2022-04-01
isaiah
02/08/2017
United Kingdom
Amazing For The Price
I love this pX8 it has an amazing sound quality and the bass is booming. The bass vibrates through your floors all the way to the next door neighbours. Its very easy to set up and it also can use batteries no just wired. It has different sources such as FM, AM, Bluetooth, Audio in, CD, USB. I normally use Bluetooth but for some reason it wont connect to my computer which is why i put four starts but you can use the wire it gives you to connect it to the speaker. Besides that everything you aspect and beyond is there the speaker is perfect for you if you want it cheap and amazing quality.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PX840T CD Soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PX840T CD Soundmachine
Denis1810
06/07/2016
Deutschland
Optisch ein hingucker
Das Produkt bietet Ihnen viele Möglichkeiten Es bietet Ihnen ein umfangreiches Musik Erlebniss egal ob mit CD USB oder einem smartphone der Sound ist klasse für die 50 Watt für unterwegs ist es auch top da man das Gerät mit Batterien betreiben kann ich würde es auf jeden Fall wieder kaufen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PX840T CD-Soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PX840T CD-Soundmachine