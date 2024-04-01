Ich besitze den PX840T nun schon seit fast drei Wochen und denke einen guten Gesamteindruck über das Gerät erhalten zu haben. Im Folgenden versuche ich das Produkt unter verschiedenen Gesichtspunkten zu testen. Es sollte dabei immer im Hinterkopf behalten werden, dass sich diese Boombox hauptsächlich an ein jüngeres Publikum richtet und keinesfalls nur eine mobile tragbare Box sein will. Der Lieferumfang: Das ganze Ganze kam in einem großen Karton bei mir zu Hause an. Beim ersten Aufschneiden des Paketes viel sofort auf, dass dieses sicher verpackt war. Empfindliche Stellen wie z.B. der Klavierlack wurden extra mit Folien überzogen, sodass dieser Staub- und Kratzerfrei blieb. Außerdem waren einige Garantieschreiben, Anleitungen und Zollpapiere beigefügt. Die Anleitung an sich ist leicht verständlich und gibt eine schnelle Auskunft über die Funktionen der Anlage. Außerdem ist ein Netzteil beigefügt, dessen Kabel mir persönlich etwas zu kurz war. Es ist nicht länger als ca. 80 cm. Der erste Eindruck: Das Gerät besteht ausschließlich aus Plastik und macht einen sehr hochwertigen Eindruck für eine Boombox. Die goldenen Akzente und der Klavierlack werden stimmig eingesetzt und auch das Gewicht spricht für ein wertiges Innenleben. Die Bedienung läuft wie schon seit vielen Jahren nach dem selben Prinzip ab. Mit vielen Knöpfen, die verschiedene Soundmodi etc. einstellen und nach wie vor für den Erstkäufer etwas verwirrend wirken. Alles wird über einen kleinen Bildschirm angezeigt, der meiner Meinung nach etwas in die Tage gekommen wirkt und für den Preis gerne etwas größer hätte ausfallen können. Die angepriesene Beleuchtung der zwei Boxen erfolgt über zwei LED´s, die diese von vorne anleuchten. Es wird so zwar keine gleichmäßige Boxenbeleuchtung erzeugt, dennoch erzeugt ein schönes Feeling in dunklen Räumen oder in der Nacht. Leider merkt man auch schnell, dass es keine Funktion gibt, die Beleuchtung an die Musik anzupassen. Auf den zweiten Blick lässt sich unterhalb der Box auch schnell ein Batterieeinschubsfach erkennen, welche die Boombox auch für den portablen Einsatz wappnet. Die Funktionen: Die Boombox kann über alle gängigen modernen Schnittstellen problemlos abgespielt werden. Neben CD, Radio(Kurzwelle und Langwelle) USB und Aux lässt sich die Anlage auch mit der Hilfe von Bluetooth ansteuern, was zügig und einfach funktioniert. Negativ ist mir bisher nur aufgefallen, dass sich die Lautstärke der Box nicht über das Smartphone steuern lässt, sondern immer an der Box selber eingestellt werden muss. Der Sound: Kommen wir zum wichtigsten und letzten Punkt meiner kleinen Bewertung, dem Sound. Ich habe in der Vergangenheit schon viele Boomboxen gehabt, die alle einen relativ schlechten, aber für die damalige Zeit und ihren Preis angemessenen Sound hatten. Mit dem Preis des PX840T befinden man sich auf jeden Fall in einem teuren Preissegment und dementsprechend sind auch die Anforderungen an die Anlage größer. Diese Ansprüchen konnte diese Boombox auf jeden Fall gerecht werden. Der Bass kommt wie angepriesen bei dieser 50W Anlage gut zur Geltung und ist so auch für Partys geeignet. Man sieht wie die aktiven und die Passiven Membranen wunderschön zur Musik und dem Bass schwingen. In den meisten Fällen leiden jedoch hohe Töne unter diesem Konzept, denn anders, als bei vollwertigen Anlagen gibt es keine separaten Treiber für hohe und tiefe Tonlagen und an einigen Stellen geht beides in ein Mischmasch über. Nicht jedoch bei dieser Box, ich konnte immer alles klar und verständlich verstehen und die Tonqualität hat mich wirklich überzeugt. Auch Übersteuerungen konnte ich selbst beim vollen Volumen nicht erkennen. Fazit: Wer eine portable "Anlage" samt moderner Schnittstellen und satten 50W-Sound sucht, der wird hier wahrscheinlich fündig und sollte sich keinesfalls durch den vergleichsweise hohen Preis abschrecken lassen, denn sie ist ihr Geld wert. Die Verarbeitung ist hochwertig und spricht für eine gute Langlebigkeit. Für Partys ist die Boombox PX840T nur zu empfehlen.