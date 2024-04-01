ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Productfoto voorkant
  • Meest getoonde foto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Primaire afbeelding
  • Productfoto voorkant
  • Meest getoonde foto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

CD-soundmachine

PX840T/12

3.4

| (11) Reviews & awards

Geniet draadloos van krachtige muziek, waar u ook bent

Het Philips PX840T draagbare geluidssysteem speelt moeiteloos muziek af van uw favoriete bronnen: Bluetooth, USB, CD en FM/MW-radio. De ingebouwde, dynamische verlichting en het uitgangsvermogen van 50 W zorgen voor de ultieme luisterervaring.

Bekijk alle voordelen

met Bluetooth

Geniet draadloos van krachtige muziek, waar u ook bent

  • Bluetooth

  • 50 W

  • Dynamisch licht

Geheugen voor 20 CD-nummers

Met de functie voor het afspelen van geprogrammeerde CD-nummers kunt u genieten van uw favoriete nummers in de gewenste volgorde.

Bouw een feestje met dynamisch licht

Bouw een feestje met dynamisch licht

Laat het feest knallen met dynamische verlichting om uw muziek te doen stralen. Zet de nacht in vuur en vlam met twee coole dynamische lichteffecten die uit de luidsprekers schijnen. Zet de lampen aan of uit door eenvoudig een schakelaar om te zetten, zonder een beat te missen. Verlicht het feest zoals u maar wilt, van rustige sfeerverlichting tot spannende dansclub-effecten. Bepaal de toon en de sfeer tegelijkertijd!

Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.4

van 5

11

Reviews & awards

3

01/04/2024

United Kingdom

United Kingdom

8 years old and still works perfectly

I’ve had this speaker since i was 8 and now i’m 16 still works perfectly fine such a good speaker shame they’ve discontinued it but it has done me well. Very good quality sound can get very loud.

Voordelen

Can use CDs and Bluetooth has lasted so long

Nadelen

they’ve discontinued it!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PX840T CD Soundmachine

Datum gebruik 2022-04-01

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PX840T CD Soundmachine

Datum gebruik 2022-04-01

02/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Amazing For The Price

I love this pX8 it has an amazing sound quality and the bass is booming. The bass vibrates through your floors all the way to the next door neighbours. Its very easy to set up and it also can use batteries no just wired. It has different sources such as FM, AM, Bluetooth, Audio in, CD, USB. I normally use Bluetooth but for some reason it wont connect to my computer which is why i put four starts but you can use the wire it gives you to connect it to the speaker. Besides that everything you aspect and beyond is there the speaker is perfect for you if you want it cheap and amazing quality.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PX840T CD Soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PX840T CD Soundmachine

06/07/2016

Deutschland

Deutschland

Optisch ein hingucker

Das Produkt bietet Ihnen viele Möglichkeiten Es bietet Ihnen ein umfangreiches Musik Erlebniss egal ob mit CD USB oder einem smartphone der Sound ist klasse für die 50 Watt für unterwegs ist es auch top da man das Gerät mit Batterien betreiben kann ich würde es auf jeden Fall wieder kaufen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PX840T CD-Soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PX840T CD-Soundmachine

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.