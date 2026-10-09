ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

PowerTouch Plus elektrisch scheerapparaat voor droog scheren

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

PowerTouch Pluselektrisch scheerapparaat voor droog scheren

PT870/14

PowerTouch Plus elektrisch scheerapparaat voor droog scheren

Niet meer leverbaar

Ga naar de winkel

Haal het allerbeste uit uw product

  • Het Philips S5000-S7000-scheerapparaat reinigen | Eenvoudige stappen
    Het Philips S5000-S7000-scheerapparaat reinigen | Eenvoudige stappen

Registreer uw product

Ontvang uw uitgebreide garantie

Registreer binnen 90 dagen na aankoop en krijg uitgebreide garantie (er kunnen voorwaarden van toepassing zijn).

Nu registreren

Handleidingen en documentatie

Gebruikershandleiding

  • PDF bestand, 3.2 MB
  • 15 April 2022

Veelgestelde vragen

Onderdelen en accessoires

Problemen oplossen