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Niet meer leverbaar

6000 seriesOordopjes met microfoon

PRO6305BK/00

5
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan
Alles wat u nodig hebt
Afspeellijsten, podcasts, oproepen — deze bekabelde oordopjes geven u het heldere geluid dat u nodig hebt. Ze zijn ook compatibel met Hi-Res Audio, zodat u meer hoort wanneer u naar uw favoriete streamingservice met hoge resolutie luistert.
Bekijk alle voordelen

Alles wat u nodig hebt

  • Drivers van 12,2 mm/gesloten achterkant

  • geïntegreerde microfoon

  • Zwart

  • In het oor

Ingebouwde microfoon met echo-onderdrukking voor helder geluid

Beantwoord een oproep, pauzeer uw afspeellijst. En dat alles zonder uw smartphone aan te raken. De ingebouwde microfoon met echo-onderdrukking houdt het geluid helder wanneer u praat. Wanneer u naar muziek en podcasts luistert, zorgen de perfect afgestemde akoestische neodymium-drivers voor helder, gedetailleerd geluid.

Audio met hoge resolutie. Hoor meer

Bent u dol op uw streamingservice met hoge resolutie? Hoor meer met deze hoofdtelefoon voor Hi-Res Audio. Hij kan hoge frequenties tot 40 kHz reproduceren en geeft u meer details wanneer u onderweg bent.

3 verwisselbare rubberen kapjes voor de oordopjes, voor een comfortabele pasvorm

Een ovale akoestische buis en drie verwisselbare rubberen kapjes voor de oordopjes zorgen voor een perfecte afsluiting. Geniet de hele dag van luistercomfort en uitstekende passieve geluidsisolatie.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

25/08/2022

Deutschland

Deutschland

Das Produkt erfüllt seinen Zweck optimal!

Ich nutze die Kopfhörer fast täglich und das Sounderlebnis ist umwerfend. Ich habe sehr kleine Gehörgänge, weshalb auch die Größe der Gummi-Aufstecker immer etwas schwierig ist, das Problem besteht aber bei diesen Kopfhörern nicht. Wenn die irgendwann mal nicht mehr gehen, werde ich sie mir ein zweites Mal bestellen.

Voordelen

Sounderlebnis, angenehme Tragbarkeit, schickes Design, Komfort, einfache Handhabung

Nadelen

/

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6000 series PRO6305BK In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6000 series PRO6305BK In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

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