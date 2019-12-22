Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde
geïntegreerde microfoon
Zwart
In het oor
Beantwoord een oproep, pauzeer uw afspeellijst. En dat alles zonder uw smartphone aan te raken. De ingebouwde microfoon met echo-onderdrukking houdt het geluid helder wanneer u praat. Wanneer u naar muziek en podcasts luistert, zorgen de perfect afgestemde akoestische neodymium-drivers voor helder, gedetailleerd geluid.
Bent u dol op uw streamingservice met hoge resolutie? Hoor meer met deze hoofdtelefoon voor Hi-Res Audio. Hij kan hoge frequenties tot 40 kHz reproduceren en geeft u meer details wanneer u onderweg bent.
Een ovale akoestische buis en drie verwisselbare rubberen kapjes voor de oordopjes zorgen voor een perfecte afsluiting. Geniet de hele dag van luistercomfort en uitstekende passieve geluidsisolatie.
4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Miko957
22/12/2019
France
Pas mal
Belle clarté, belle aigu, manque un peu de basse et diamètre des haut-parleurs un peu trop petit.
Voordelen
Aigu, clarté
Nadelen
Basse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro