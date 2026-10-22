Uw foto's/albums bekijken en beheren op uw PC en het PhotoFrame

PhotoManager is software voor het beheren van foto's op uw PC die automatisch opstart wanneer het PhotoFrame op de PC wordt aangesloten via USB2. Met deze software kunt u uw albums en foto's naast elkaar bekijken en beheren op een PC of PhotoFrame. PhotoManager werkt met Windows 2000, XP en Windows Vista. De software is compatibel met iPhoto en vanaf september 2007 beschikbaar voor Mac OS.