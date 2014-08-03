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Niet meer leverbaar
ORD7105C/10
De originele radio
Laat deze Philips Original-radio uw luisterervaring compleet maken. Deze radio met FM-stereo is ontworpen in de stijl van de beroemde Philips-radio uit 1955 en kan uw iPods en iPhones afspelen en opladen.
Room
Dock voor iPod/iPhone
Deze op de Original-radio uit 1955 geïnspireerde originele radio heeft nog steeds de markante elementen van de legendarische Philips-radio uit 1955, ook wel bekend als de Philetta "254". In die tijd verblufte deze compacte radio zijn publiek met een eenvoudig ontwerp, groots geluid en kristalheldere ontvangst. Het radio-erfgoed van Philips gaat terug tot 1927. Over de jaren zijn veel modellen uitgegroeid tot vermaarde radio-iconen en collectors' items.
Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.
3.0
van 5
1
Beoordeling
Kayan123
03/08/2014
Nederland
Het idee achter het toestel is goed.
Het toestel is een prima audiotoestel, ware daar niet de ingewikkelde instelling van de preset FM - zenders. Het is een crime! Blijkbaar is het toestel ontworpen om als docking-station te dienen. Als docking-station voldoet het toestel prima. Bij de meertalige beschrijving ontbreekt een Nederlandse-beschrijving. Dit is zeer lastig. Door de moeilijke instelling van de FM-zenders gebruikt schrijver dezes het toestel hoofdzakelijk als oplaadtoestel van de iPhone en het luisteren van muziek via de iPhone.
Deze review is gemaakt voor ORD7105C Original-radio
Deze review is gemaakt voor ORD7105C Original-radio