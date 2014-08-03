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Niet meer leverbaar
ORD7105C/00
De originele radio
Laat deze Philips Original-radio uw luisterervaring compleet maken. Deze radio met FM-stereo is ontworpen in de stijl van de beroemde Philips-radio uit 1955 en kan uw iPods en iPhones afspelen en opladen.
Room
Dock voor iPod/iPhone
Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock voor een perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.
Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.
Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.
3.0
van 5
1
Beoordeling
Kayan123
03/08/2014
Nederland
Het idee achter het toestel is goed.
Het toestel is een prima audiotoestel, ware daar niet de ingewikkelde instelling van de preset FM - zenders. Het is een crime! Blijkbaar is het toestel ontworpen om als docking-station te dienen. Als docking-station voldoet het toestel prima. Bij de meertalige beschrijving ontbreekt een Nederlandse-beschrijving. Dit is zeer lastig. Door de moeilijke instelling van de FM-zenders gebruikt schrijver dezes het toestel hoofdzakelijk als oplaadtoestel van de iPhone en het luisteren van muziek via de iPhone.
Deze review is gemaakt voor ORD7105C Original-radio
Deze review is gemaakt voor ORD7105C Original-radio