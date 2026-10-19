Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
ORD7100R/00
De originele radio
Laat deze Philips Original-radio uw luisterervaring compleet maken. Deze radio met FM-stereo is ontworpen in de stijl van de beroemde Philips-radio uit 1955 en kan uw iPods en iPhones afspelen en opladen.
met 30-pins aansluiting
voor iPod/iPhone
FM
10W
Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.
Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock voor een perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.
Plaats uw iPod of iPhone in het basisstation en de klok op uw draagbare apparaat wordt binnen een paar seconden automatisch gesynchroniseerd. Dankzij deze handige functie hoeft u de tijd niet handmatig in te stellen.
Recensies