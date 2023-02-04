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NT5650/16
5 opzetbare kammen (2-3-5-7 mm)
Contourvolgend 2D-scheerapparaat
61 min. draadloos gebruik / 1 uur oplaadtijd
Opzetstuk voor rug
Tot 5 jaar garantie
Verwijder ongewenst neus- en oorhaar zachtjes en efficiënt. Zorg dat uw neusgaten schoon zijn voordat u het apparaat gebruikt. Steek de trimmer voorzichtig in uw neus (maximaal 0,5 cm) en beweeg de trimmer langzaam rond. Zorg er bij het trimmen van oorhaar voor dat uw oren vrij zijn van oorsmeer. Voor wenkbrauwhaar schuift u een van de twee kammen (3 en 5 mm) in de gleuven en trimt u met lichte druk tegen de haargroeirichting in, zodat u uw wenkbrauwen gelijkmatig kunt trimmen tot de gewenste lengte. Om details te trimmen, kunt u wel of niet de detailtrimkan gebruiken die in de verpakking is meegeleverd. Pas de trimhoek aan en modelleer en definieer de randen van uw baard of sik met het precisiestylinghoofd.
Het Protective Guard System is bedoeld voor neus, oor en wenkbrauwen. Het is ontworpen voor veiligheid en comfort en bedekt de messen om te voorkomen dat ze direct contact maken met de huid. Het is ook bedoeld om gemiste haren en een trekkend gevoel te minimaliseren.
Onze innovatieve dubbelzijdige precisietrimmer knipt snel en moeiteloos vanuit elke hoek en in elke richting.
3.8
van 5
164
Reviews & awards
Roo70
04/02/2023
België
Geverifieerde koper
Zeer goeie trimmer!
Goeie kwaliteit, altijd snel het gewenste resultaat en makkelijk te onderhouden.
Voordelen
Snel wisselen tussen de verschillende functies.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Neus-, oor-, wenkbrauw- en detailtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Neus-, oor-, wenkbrauw- en detailtrimmer
on2dri
12/09/2021
België
Geverifieerde koper
Top product!!!
De trimmer trimt erg snel, gemakkelijk en geheel pijnloos. Na gebruik is de trimmer handig schoon te maken en blijven er geen haren achter in het apparaat. De extra opzetstukken zijn ook erg handig en maken het een zeer veelzijdig apparaat voor een heel schappelijke prijs.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Neus-, oor-, wenkbrauw- en detailtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Neus-, oor-, wenkbrauw- en detailtrimmer
Arno I
06/07/2023
Nederland
Weer een goede keus
Het is in al die jaren al weer de derde neustrimmer die ik van Philips heb gekocht. Niet omdat ze snel kapot gaan maar op een gegeven moment zijn dingen gewoon aan vervanging toe . Tot nu toe weer een goede keus.
Voordelen
goed en makkelijk in gebruik,
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Neus-, oor-, wenkbrauw- en detailtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Neus-, oor-, wenkbrauw- en detailtrimmer
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.
De garantie biedt tot 5 jaar dekking, inclusief een standaard wereldwijde garantie van 2 jaar. Je ontvangt 3 jaar extra garantie wanneer je het apparaat binnen 90 dagen na aankoop registreert.
Uitsluitend voor modellen uit series 5000, 7000 en 9000. Beschikbaar voor de wereldwijde markt, met uitzondering van de VS, Canada en China.