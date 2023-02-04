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  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
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  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken

Nose trimmer series 5000Neus-, oor-, wenkbrauw- en detailtrimmer

NT5650/16

3.8
| (164) Reviews & awards
Ultiem comfort, zonder te trekken
De Philips-neustrimmer uit de 5000-serie trimt zachtjes uw neus-, oor- en wenkbrauwhaar en haardetails. De nieuwe PrecisionTrim-technologie en het beschermende systeem zijn zo ontworpen dat u eenvoudig en efficiënt kunt trimmen, zonder trekkende bewegingen.
Bekijk alle voordelen
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Trim neus-, oor- en wenkbrauwhaar en haardetails met totaal comfort

Ultiem comfort, zonder te trekken

  • 5 opzetbare kammen (2-3-5-7 mm)

  • Contourvolgend 2D-scheerapparaat

  • 61 min. draadloos gebruik / 1 uur oplaadtijd

  • Opzetstuk voor rug

  • Tot 5 jaar garantie

Trim neus-, oor- en wenkbrauwhaar en haardetails met totaal comfort

Trim neus-, oor- en wenkbrauwhaar en haardetails met totaal comfort

Verwijder ongewenst neus- en oorhaar zachtjes en efficiënt. Zorg dat uw neusgaten schoon zijn voordat u het apparaat gebruikt. Steek de trimmer voorzichtig in uw neus (maximaal 0,5 cm) en beweeg de trimmer langzaam rond. Zorg er bij het trimmen van oorhaar voor dat uw oren vrij zijn van oorsmeer. Voor wenkbrauwhaar schuift u een van de twee kammen (3 en 5 mm) in de gleuven en trimt u met lichte druk tegen de haargroeirichting in, zodat u uw wenkbrauwen gelijkmatig kunt trimmen tot de gewenste lengte. Om details te trimmen, kunt u wel of niet de detailtrimkan gebruiken die in de verpakking is meegeleverd. Pas de trimhoek aan en modelleer en definieer de randen van uw baard of sik met het precisiestylinghoofd.

Eenvoudig en efficiënt trimmen zonder wondjes en sneetjes

Eenvoudig en efficiënt trimmen zonder wondjes en sneetjes

Het Protective Guard System is bedoeld voor neus, oor en wenkbrauwen. Het is ontworpen voor veiligheid en comfort en bedekt de messen om te voorkomen dat ze direct contact maken met de huid. Het is ook bedoeld om gemiste haren en een trekkend gevoel te minimaliseren.

Moeiteloos trimmen vanuit elke hoek

Moeiteloos trimmen vanuit elke hoek

Onze innovatieve dubbelzijdige precisietrimmer knipt snel en moeiteloos vanuit elke hoek en in elke richting.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.8

van 5

164

Reviews & awards

04/02/2023

België

België

Geverifieerde koper

Zeer goeie trimmer!

Goeie kwaliteit, altijd snel het gewenste resultaat en makkelijk te onderhouden.

Voordelen

Snel wisselen tussen de verschillende functies.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Neus-, oor-, wenkbrauw- en detailtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Neus-, oor-, wenkbrauw- en detailtrimmer

12/09/2021

België

België

Geverifieerde koper

Top product!!!

De trimmer trimt erg snel, gemakkelijk en geheel pijnloos. Na gebruik is de trimmer handig schoon te maken en blijven er geen haren achter in het apparaat. De extra opzetstukken zijn ook erg handig en maken het een zeer veelzijdig apparaat voor een heel schappelijke prijs.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Neus-, oor-, wenkbrauw- en detailtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Neus-, oor-, wenkbrauw- en detailtrimmer

06/07/2023

Nederland

Nederland

Weer een goede keus

Het is in al die jaren al weer de derde neustrimmer die ik van Philips heb gekocht. Niet omdat ze snel kapot gaan maar op een gegeven moment zijn dingen gewoon aan vervanging toe . Tot nu toe weer een goede keus.

Voordelen

goed en makkelijk in gebruik,

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Neus-, oor-, wenkbrauw- en detailtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Neus-, oor-, wenkbrauw- en detailtrimmer

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 

  1. De garantie biedt tot 5 jaar dekking, inclusief een standaard wereldwijde garantie van 2 jaar. Je ontvangt 3 jaar extra garantie wanneer je het apparaat binnen 90 dagen na aankoop registreert.

  2. Uitsluitend voor modellen uit series 5000, 7000 en 9000. Beschikbaar voor de wereldwijde markt, met uitzondering van de VS, Canada en China.