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4000-serie Gestapelde dubbele mand airfryer
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Alles (13)
Waar kan ik het model- en serienummer van mijn Philips-airfryer vinden?
Er komt een plastic geur uit mijn Philips Airfryer
Waar kan ik recepten vinden voor mijn Philips Airfryer?
Welke bakvorm kan ik gebruiken in mijn Philips Airfryer?
Moet ik de Philips Airfryer voorverwarmen?
Airfryer-accessoireBakset L
Mijn Philips Airfryer geeft streepjes of een E1-foutcode weer
Mijn Philips HomeID-app is afgesloten of gecrasht
Mijn Philips Airfryer wordt niet weergegeven in de lijst met modellen in de HomeID-app
De coating van de pan of mand van mijn Philips Airfryer bladdert af
Mijn Philips Airfryer maakt een geluid
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