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NA462/70
Neemt 45% minder ruimte in
2 gestapelde manden, twee keer zoveel eten
Knapperig en gelijkmatig gegaard met Rapid Air-technologie
Bereid 2 gerechten die tegelijk klaar zijn
In onze compacte gestapelde Airfryer met twee manden maakt u eenvoudig heerlijke maaltijden en bespaart u 45% ruimte op uw aanrecht.*
Extra grote gestapelde Airfryer van 10 liter met twee manden van 5 liter. Onze gezins-Airfryer kan met gemak tot wel 1,4 kg friet, 2 kg groenten of 24 kipdrumsticks aan. In elke mand van 5 liter past bovendien gemakkelijk een hele kip van 1,2 kg.
Geniet van heerlijk krokante en malse maaltijden dankzij de verticale RapidAir-technologie. Hete lucht circuleert van bovenaf rond uw eten, zodat maaltijden altijd gelijkmatig gegaard worden.
Recensies
In vergelijking met andere Philips Airfryers
In vergelijking met verse frites gebakken in een normale friteuse
Interne labmetingen NA46x met zalm en kip vergeleken met het gebruik van een A-klasse-oven. De resultaten kunnen per recept verschillen.