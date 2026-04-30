[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Ik heb de gestapelde zwart/grijze Philips Airfryer 4000 serie, een paar weken mogen testen. Wat was dat een leuke positieve beleving! Er zijn 13 bereidingsmethodes; bakken, grillen, roosteren en nog meer! Je kunt ook kiezen uit 6 voorinstellingen voor de ingrediënten om de bereiding voor jezelf gemakkelijker te maken. Wat fijn is dat je beide manden kunt synchroniseren zodat de maaltijden tegelijk klaar zijn. Dit houdt in dat er een knop is om dezelfde tijd en temperatuur in te stellen voor beide manden. Er is een duidelijk touchscreen paneel dat verlicht is. Zodra het programma gekozen is, gaan de andere lampjes uit, zodat je overzicht hebt. De touchscreen knoppen reageren goed en snel. Ook is er een timerknop aanwezig, zodat je weet wanneer het eten klaar is. Het was voor mij even wennen dat je de Airfryer niet hoeft voor te verwarmen, omdat mijn vorige Airfryer wel voorverwarmd moest worden. Wel heb ik dit positief ervaren en merk ik geen verschil. Het schoonmaken gaat erg makkelijk, de bakken mogen in de vaatwasser. Wat ik echt een + punt vind, is dat er een schudmelding is, dat houdt in dat je het eten moet omschudden voor de perfecte bereiding. Dit vind ik erg handig, omdat ik dat met mijn vorige Airfryer soms vergat en het dan niet alles goed gaat werd. Ook vind ik het kijkvenster erg gaaf, zo zie je hoe het eten gaart en hoef je niet steeds de bakken eruit te trekken. Het lampje voor het kijkvenster kan aan en uit. Wat ook fijn is dat er een HomeID app is van Phillips. Hier staan allemaal gerechten op en hoe je dat met de Airfryer kunt bereiden. De Airfryer heeft een capaciteit van 10L, 2 manden van 5L. Er kan erg veel in. Ideaal voor een groot gezin of voor als er visite is. Waar er rekening gehouden mee moet worden is dat je de linkerzijde 15 cm vrijhoudt, omdat daar de lucht uit komt en ventileert. Ook is het snoer erg kort en is er geen opberg vak. Waar ook mee rekening gehouden moet worden is dat er in de bak een plaatje zit met 4 grote gaten, hier kan eten doorheen vallen.