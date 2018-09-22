Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Ultieme gezichtsreiniging voor mannen
Dankzij de unieke DualMotion-technologie reinigt de Philips VisaPure MEN Essential uw gezicht tot wel 10 keer beter* dan reinigen met de handen voor een schoon, glad en stralend resultaat.
Ultieme gezichtsreiniging
DualMotion-technologie
De unieke combinatie van rotatie en trilling reinigt tot 10 keer beter dan met de handen. Terwijl de trillingen voorzichtig olie, vuil en dode huidcellen losweken, worden door de rotatie onzuiverheden eenvoudig weggeveegd.
De 17.000 borstelharen hebben elks een diameter van 75 micron waarmee delen van het gezicht kunnen worden gereinigd waar u met uw handen niet bij kunt. Talg, vuil en dode huidcellen worden grondig verwijderd, waardoor uw huid schoon en glad wordt.
De gecoördineerde bewegingen van de borstelharen masseren de huid voorzichtig en verhogen de microcirculatie. Hierdoor krijgt u een aangenaam schoon gevoel en een stralende huid.
4.7
van 5
33
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
BramVD
22/09/2018
België
Geverifieerde koper
Zachte stralende huid!
Ik gebruik de VisaPure 2x per week 1 minuut. Na gebruik voelt m'n gezicht lekker zacht aan en ziet het er opmerkelijk "helderder" uit. Aanrader!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure MEN Essential MS5030/01 Gezichtsreinigingsapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure MEN Essential MS5030/01 Gezichtsreinigingsapparaat
d789
07/09/2018
België
Geverifieerde koper
top product
Werkt uitstekend en is degelijk. Handig apparaat met verschillende mogelijkheden naar hardheid van borstels.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure MEN Essential MS5030/01 Gezichtsreinigingsapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure MEN Essential MS5030/01 Gezichtsreinigingsapparaat
Narrie
31/12/2019
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldig product!
Sinds twee maanden reinig ik twee keer per dag mijn gezicht hiermee. Zowel een lichte scrub als reguliere cleanser werken perfect en mijn huid is er zichtbaar op vooruit gegaan. De batterij gaat lang mee en het is makkelijk schoon te houden. Absoluut een aanrader!
Voordelen
Werkzaamheid en gebruik
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure MEN Essential MS5030/01 Gezichtsreinigingsapparaat
Datum gebruik 2018-11-30
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure MEN Essential MS5030/01 Gezichtsreinigingsapparaat
Datum gebruik 2018-11-30
In vergelijking met reinigen met de handen, getest op 30 mannen door een onafhankelijk bureau in Zuid-Korea in 2015