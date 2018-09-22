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Niet meer leverbaar

VisaPure MEN EssentialGezichtsreinigingsapparaat

MS5030/01

4.7

| (33) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan

Ultieme gezichtsreiniging voor mannen

Dankzij de unieke DualMotion-technologie reinigt de Philips VisaPure MEN Essential uw gezicht tot wel 10 keer beter* dan reinigen met de handen voor een schoon, glad en stralend resultaat.

Bekijk alle voordelen

Voor een schone, gladde en stralende huid

Ultieme gezichtsreiniging voor mannen

  • Ultieme gezichtsreiniging

  • DualMotion-technologie

Unieke DualMotion-technologie voor ultieme reiniging

Unieke DualMotion-technologie voor ultieme reiniging

De unieke combinatie van rotatie en trilling reinigt tot 10 keer beter dan met de handen. Terwijl de trillingen voorzichtig olie, vuil en dode huidcellen losweken, worden door de rotatie onzuiverheden eenvoudig weggeveegd.

17.000 krachtige borstelharen voor superieur bereik

17.000 krachtige borstelharen voor superieur bereik

De 17.000 borstelharen hebben elks een diameter van 75 micron waarmee delen van het gezicht kunnen worden gereinigd waar u met uw handen niet bij kunt. Talg, vuil en dode huidcellen worden grondig verwijderd, waardoor uw huid schoon en glad wordt.

Gecoördineerde bewegingen van de borstelharen voor verhoogde microcirculatie

Gecoördineerde bewegingen van de borstelharen voor verhoogde microcirculatie

De gecoördineerde bewegingen van de borstelharen masseren de huid voorzichtig en verhogen de microcirculatie. Hierdoor krijgt u een aangenaam schoon gevoel en een stralende huid.

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

33

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

3
2

22/09/2018

België

België

Geverifieerde koper

Zachte stralende huid!

Ik gebruik de VisaPure 2x per week 1 minuut. Na gebruik voelt m'n gezicht lekker zacht aan en ziet het er opmerkelijk "helderder" uit. Aanrader!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure MEN Essential MS5030/01 Gezichtsreinigingsapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure MEN Essential MS5030/01 Gezichtsreinigingsapparaat

07/09/2018

België

België

Geverifieerde koper

top product

Werkt uitstekend en is degelijk. Handig apparaat met verschillende mogelijkheden naar hardheid van borstels.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure MEN Essential MS5030/01 Gezichtsreinigingsapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure MEN Essential MS5030/01 Gezichtsreinigingsapparaat

31/12/2019

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Geweldig product!

Sinds twee maanden reinig ik twee keer per dag mijn gezicht hiermee. Zowel een lichte scrub als reguliere cleanser werken perfect en mijn huid is er zichtbaar op vooruit gegaan. De batterij gaat lang mee en het is makkelijk schoon te houden. Absoluut een aanrader!

Voordelen

Werkzaamheid en gebruik

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure MEN Essential MS5030/01 Gezichtsreinigingsapparaat

Datum gebruik 2018-11-30

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure MEN Essential MS5030/01 Gezichtsreinigingsapparaat

Datum gebruik 2018-11-30

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Voorwaarden

  1. In vergelijking met reinigen met de handen, getest op 30 mannen door een onafhankelijk bureau in Zuid-Korea in 2015