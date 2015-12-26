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Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

MCM2050/12

3.6

| (29) Reviews & awards

Geluidssysteem dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Audioplezier uit meerdere bronnen. Luister naar de muziek op MP3-CD's en de radio of op draagbare apparaten via MP3 Link en USB Direct. Dit slanke en modern vormgegeven Philips MCM2050/12-microgeluidssysteem past in elk interieur.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Geluidssysteem dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

Gemotoriseerd schuifklepje aan voorkant voor extra stijl en elegantie

Gemotoriseerd schuifklepje aan voorkant voor extra stijl en elegantie

Een gemotoriseerd schuifklepje aan de voorkant voegt nog meer elegantie toe aan het toch al stijlvolle ontwerp van dit systeem. Het fraaie maar functionele klepje waarachter de disc zich bevindt, schuift met een soepele beweging omhoog en omlaag wanneer u andere muziek wilt afspelen. Leun achterover en geniet van de dynamische geluidsweergave terwijl u de disc ziet draaien door het transparante venster.

Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in Watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen dat wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

Technische specificaties

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Recensies

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3.6

van 5

29

Reviews & awards

26/12/2015

Deutschland

Deutschland

gute Mini Stereoanlage

Wurde als Weihnachtsgeschenk bestellt. Tolles Gerät, was auch für eine 9 jährige schnell verständlich ist. Guter Klang und tolles Design.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2050 Mini-Stereoanlage

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2050 Mini-Stereoanlage

09/01/2012

Deutschland

Deutschland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2050 Mini-Stereoanlage

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2050 Mini-Stereoanlage

09/08/2016

Italia

Italia

Geverifieerde koper

prodotto ottimale

Lettore CD dal design attuale con utilizzo semplice. Ottimo suono. Consigliato

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2050 Sistema musicale micro

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2050 Sistema musicale micro

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