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Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

MCM2000/12

3.9

| (30) Reviews & awards

Ontspannen met lekkere muziek

Geef de favorieten op uw draagbare muziekspeler alle vrijheid met USB Direct en MP3 Link. Op dit Philips MCM2000/12-microgeluidssysteem kunt u ook MP3-CD's, WMA-CD's en CD-R/RW's afspelen, allemaal met de krachtige en diepe bassen uit de Bass Reflex-luidsprekers.

Bekijk alle voordelen

met dit compacte geluidssysteem

Ontspannen met lekkere muziek

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20W

MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Radio Data System voor zenderinformatie en gegevensdiensten

Met RDS (Radio Data System) kunt u op radiozenders afstemmen zonder de frequenties te hoeven onthouden. In de standaardmodus toont het RDS-scherm de zendernaam in plaats van de frequentie, waardoor het afstemmen snel en gemakkelijk gaat. Met RDS kunnen zenders tekstberichten, zoals nieuws en zenderinformatie, rechtstreeks naar het radioscherm overbrengen. RDS wordt in Europa veel gebruikt en is een tekstoverdracht die door een radiozender op dezelfde frequentie wordt uitgezonden. U kunt kiezen voor het basis-RDS-scherm met de zendernaam, of u kunt zich abonneren op andere tekstdiensten.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

30

Reviews & awards

03/12/2013

België

België

uistekend

Ik ben er heel content van.Het werkt uitstekend en gebruik het elke dag.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2000 Micromuzieksysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2000 Micromuzieksysteem

14/06/2013

Nederland

Nederland

dit product heeft prima eigenschappen

Ik heb hem net gekocht en ik vind hem geweldig.Makkelijk aan te sluiten en ik ben zeer tevreden.Ik had eerst een ander microset maar die beviel me niet.Deze is uitstekend.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2000 Micromuzieksysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2000 Micromuzieksysteem

24/07/2017

Deutschland

Deutschland

Gutes Produkt

Gut, relativ laut also für 5 mann Party geeignet, kompakt, in Kombination mit einem zweiten System perfekter Sound. Tipp: eignet sich auch gut als PC Lautsprecher.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2000 Mini Stereoanlage

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2000 Mini Stereoanlage

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