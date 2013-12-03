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Niet meer leverbaar
MCM2000/12
Ontspannen met lekkere muziek
Geef de favorieten op uw draagbare muziekspeler alle vrijheid met USB Direct en MP3 Link. Op dit Philips MCM2000/12-microgeluidssysteem kunt u ook MP3-CD's, WMA-CD's en CD-R/RW's afspelen, allemaal met de krachtige en diepe bassen uit de Bass Reflex-luidsprekers.
CD, MP3-CD, USB, FM
20W
Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
Met RDS (Radio Data System) kunt u op radiozenders afstemmen zonder de frequenties te hoeven onthouden. In de standaardmodus toont het RDS-scherm de zendernaam in plaats van de frequentie, waardoor het afstemmen snel en gemakkelijk gaat. Met RDS kunnen zenders tekstberichten, zoals nieuws en zenderinformatie, rechtstreeks naar het radioscherm overbrengen. RDS wordt in Europa veel gebruikt en is een tekstoverdracht die door een radiozender op dezelfde frequentie wordt uitgezonden. U kunt kiezen voor het basis-RDS-scherm met de zendernaam, of u kunt zich abonneren op andere tekstdiensten.
3.9
van 5
30
Reviews & awards
Karl
03/12/2013
België
uistekend
Ik ben er heel content van.Het werkt uitstekend en gebruik het elke dag.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2000 Micromuzieksysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2000 Micromuzieksysteem
chrissie37
14/06/2013
Nederland
dit product heeft prima eigenschappen
Ik heb hem net gekocht en ik vind hem geweldig.Makkelijk aan te sluiten en ik ben zeer tevreden.Ik had eerst een ander microset maar die beviel me niet.Deze is uitstekend.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2000 Micromuzieksysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2000 Micromuzieksysteem
DevilGamer03
24/07/2017
Deutschland
Gutes Produkt
Gut, relativ laut also für 5 mann Party geeignet, kompakt, in Kombination mit einem zweiten System perfekter Sound. Tipp: eignet sich auch gut als PC Lautsprecher.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2000 Mini Stereoanlage
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2000 Mini Stereoanlage