Geweldig geluid werkt ook goed samen met andere componenten over mijn netwerk. Is compact en qua design ook mooi om te zien. Het enige wat ik mis is de mogelijheid de boxen op te hangen of te voorzien van een beugel. Als je op zoek bent naar een eenvoudig te bedienen HIFI systeem die koppelingen kan maken naar je pc en of NAS zou ik zeker de aankoop van dit product overwegen.