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Niet meer leverbaar
Bezeten van muziek
Met het Philips DVD-microsysteem met componentontwerp bent u verzekerd van een niet van de bioscoop te onderscheiden topgeluid in de hele kamer. Geen geluidseffect is te sterk of te subtiel voor het luidsprekersysteem met een vermogen van 100 W RMS. Met USB Direct voor foto's en muziek.
100W
subwoofer
Veel wekkers hebben verschillende soorten alarmen. Deze klokradio van Philips wekt u met de radio of het traditionele zoemeralarm. Met de sleeptimer kunt u de gewenste tijd programmeren voor muziek wanneer u gaat slapen. Of u nu wilt worden gewekt met een zoemeralarm met een monotone toon of naar uw favoriete muziek wilt luisteren als u gaat slapen, deze klokradio heeft het allemaal.
Progressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van het beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In plaats van het veld met de oneven lijnen eerst naar het scherm te sturen en daarna het veld met de even lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo wordt er direct een volledig beeld geschreven met de maximale resolutie. Op zulke snelheden neemt u een scherper beeld waar zonder lijnstructuur.
Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.
4.0
van 5
8
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
selwin
08/05/2018
España
buen producto, mal control remoto
el equipo es excelente, pero su control se arruina muy rápido y no se encuentran repuestos...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD183 DVD Micro Theater
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD183 DVD Micro Theater
cristian
17/07/2011
Italia
un acquisto che rispetta la qualita
un acquisto che rispetta la qualita descritta da philips che ha grande propieta di inpiego in ascolto e qualita riproduzione musica
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD183 Sistema micro DVD Component
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD183 Sistema micro DVD Component
klazien
09/10/2011
Nederland
geluid is prima
Het geluid is prima en ook het formaat van het apparaat en de gebruiksmogelijkheden zijn goed. Punten van kritiek vind ik de leesbaarheid van het display(ook in de hoogste stand).Bovendien is de afstandbediening moeilijk leesbaar als de omgevingsverlichting niet optimaal is.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD183 DVD-microsysteem met componentontwerp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD183 DVD-microsysteem met componentontwerp