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Niet meer leverbaar

Classic-microgeluidssysteem

MC147/12

4.6

| (12) Reviews & awards | 91% beveelt dit product aan

Bezeten van muziek

Stem af op een fantastisch geluid uit een verrassend compact ontwerp. Het klassieke Philips-micromuzieksysteem verbetert uw leefruimte en verrijkt het luisteren naar muziek. Druk gewoon op de afspeelknop om te genieten van ruimtevullende, dynamische basgeluiden.

Bekijk alle voordelen

Ontspan u met fantastische muziek

Bezeten van muziek

  • Cassette

Totaal uitgangsvermogen van 4 W RMS

Totaal uitgangsvermogen van 4 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 4 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Wekker- en sleeptimerfuncties

Wekker- en sleeptimerfuncties

Veel wekkers hebben verschillende soorten alarmen. Deze klokradio van Philips wekt u met de radio of het traditionele zoemeralarm. Met de sleeptimer kunt u de gewenste tijd programmeren voor muziek wanneer u gaat slapen. Of u nu wilt worden gewekt met een zoemeralarm met een monotone toon of naar uw favoriete muziek wilt luisteren als u gaat slapen, deze klokradio heeft het allemaal.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

12

Reviews & awards

91%

beveelt dit product aan

2
1

07/08/2013

Nederland

Nederland

Uitstekend microsysteem!!!!

Microsysteem met alle mogelijkheden, die makkelijk te gebruiken en te bedienen zijn!!!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MC147 Classic-microgeluidssysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MC147 Classic-microgeluidssysteem

16/08/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great Hifi

This Micro HI-FI Come's Equiped with great speakers a cassette player that records radio am/fm cd Player and Audio in its a brilliant system Sound quality is tip top. Could,nt be happier thanks phillips love this Brand,

Voordelen

Cassette player Dynamic Bass Boost Radio CD Player Speakers Are Great Quality

Nadelen

None Whatsoever

Deze review is gemaakt voor MC147 Micro Hi-Fi System

Datum gebruik 2025-07-16

Deze review is gemaakt voor MC147 Micro Hi-Fi System

Datum gebruik 2025-07-16

05/03/2014

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant for the price

I bought this as a cheap alternative for my broken down mini hi-fi. Just a temporary purchase. It is brilliant and serves all my needs and I will not be purchasing anything else to replace it. Excellent bass (DBB), good because I can play my old tapes, the AUX has allowed me to connect my separate cd player, the auto radio tuning is excellent with easy pre-sets. Playing through my own speakers the sound is perfect. The remote control is compact and simple to use. Perfect fitting for size where I wanted it.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MC147 Micro Hi-Fi System

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MC147 Micro Hi-Fi System

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