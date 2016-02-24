ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

  • Meest getoonde foto
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van productdetail
  • Foto van verpakking
  • Primaire afbeelding
  • Meest getoonde foto
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van productdetail
  • Foto van verpakking
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

FidelioHoofdtelefoon met Lightning-aansluiting

M2L/00

3.7

| (3) Reviews & awards

Geluid met een hoge resolutie

Met de M2L-hoofdtelefoon geniet u van het kenmerkende Fidelio-geluid met hoge resolutie direct vanaf uw iOS-apparaat, zonder vervorming of crosstalk dankzij de Lightning-aansluiting en ingebouwde DAC. Geniet van puur, gedetailleerd geluid, overal en in stijl.

Bekijk alle voordelen

Geluid met een hoge resolutie

  • 40 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor op het oor

  • Luxe kussens van memory foam

  • Opvouwbaar

Geoptimaliseerde neodymium-drivers van 40 mm voor zuiver geluid

Geoptimaliseerde neodymium-drivers van 40 mm voor zuiver geluid

Elke luidsprekerdriver is zorgvuldig geselecteerd, afgesteld en getest voordat deze gekoppeld is om het meest uitgebalanceerde, natuurlijke geluid te garanderen. De drivers van 40 mm gebruiken krachtige neodymium-magneten voor een fantastisch high definition-geluid met een breed dynamisch bereik, dat zelfs de kleinste details weergeeft.

Geoptimaliseerde Lightning™-aansluiting voor iOS-apparaten

Geoptimaliseerde Lightning™-aansluiting voor iOS-apparaten

De Philips Fidelio M2L is voorzien van een Lightning™-aansluiting, die een zuiver digitaal signaal rechtstreeks naar de hoofdtelefoon levert. Doordat het signaal digitaal blijft, wordt crosstalk-storing beperkt en stereoscheiding verbeterd.

Geïntegreerde DAC en versterker om overal te genieten van muziek met hoge resolutie

Geïntegreerde DAC en versterker om overal te genieten van muziek met hoge resolutie

De digitaal-naar-analoog-converter (DAC) geïntegreerd in de Philips Fidelio M2L biedt u de vrijheid en mobiliteit om altijd en overal te genieten van uw muziek met hoge resolutie. Geen gedoe meer met extra apparaten of snoeren wanneer u onderweg bent.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.7

van 5

3

Reviews & awards

3
1

24/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Quality

Great depth of sound and timing. Highly recommended.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio M2L Headphones with lightning connector

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio M2L Headphones with lightning connector

07/05/2015

United Kingdom

United Kingdom

Does digital very well

I've been living with these headphones for a week and moved to using them a lot as a result of their excellent sound quality. The M2Ls are incredibly well made, reflecting their premium price. The bass goes deep but is well controlled, so does not dominate like some other brands. Mid and treble balance is spot on, working well with more complex recordings. Comfort is improving, as the headband has relaxed a little with use. Although my ears do get warm with prolonged listening. The cable could do with some refinement in future, as the rubberised coating is quite stiff and retains any kinks. Overall I'm extremely pleased with my new headphones, given they were a 'blind' purchase, so would recommend anyone interested in exceptional sound on the move to give them a try.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio M2L Headphones with lightning connector

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio M2L Headphones with lightning connector

12/11/2015

Sverige

Sverige

Bra ljud, men inte överallt...

Köpte dessa bums då mina tidigare hörlurar (oavsett prisklass och fabrikat) har haft ett burkigt ljud med väldigt ojämn ljudåtergivning som inte ens gått att ändra via equalizer. Tog en promenad med förhoppningen att få njuta av rent och dynamiskt ljud på kvällsrundan. Tyvärr är dessa lurar absolut inte avsedda för att användas när man går eller knappt rör sig! Varje steg fortplantas upp i lurarna och låter som pukslag. Försökte justera bågens tryck mot huvudet, men då trillade lurarna av. Dessutom är sladden väldigt styv så även skrapljus från den hörs extra tydligt. Nej, hemma i soffan är de väldigt bra, men ute i det fria och i rörelse är de ingen höjdare.

Deze review is gemaakt voor Fidelio M2L Hörlurar med Lightning-kontakt

Deze review is gemaakt voor Fidelio M2L Hörlurar med Lightning-kontakt

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.