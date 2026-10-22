Voorkom misleidende dashboardsignalen

Soms wordt bij het installeren van LED-retrofitlampen het lagere energieverbruik van de LED door het veiligheidssysteem van de auto geïnterpreteerd als een defect van de lampen. Hierdoor wordt een foutsignaal weergegeven op het dashboard terwijl de LED-lampen perfect werken. Om dit ongemak te voorkomen, raden wij u aan een Philips CANbus-adapter te gebruiken. De Philips CANbus-adapter voor Philips LED FL [H8/H11/H16]-lampen kan worden aangesloten op het ingebouwde veiligheidssysteem van de auto om valse foutmeldingen op het dashboard te elimineren. Bestuurders kunnen zonder zorgen van hun Philips LED-lampen genieten.