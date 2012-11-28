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11580U2500CX
11580U2500CX
Type lamp: H15
Direct te monteren LED-lamp
Compact ontwerp
6000 K helderwit licht
Aantal lampen: 2
Philips Ultinon Access LED-lampen worden snel en eenvoudig geïnstalleerd en het achteraf aanbrengen ervan is kinderspel! Er zijn geen compatibiliteitscontroles of adapterringen nodig: Philips Ultinon Access LED-lampen worden geleverd met een ultracompacte behuizing en een geïntegreerde IEC 60061-compatibele voet. Hun direct passende ontwerp heeft hetzelfde oppervlak als halogeenlampen, waardoor installatie in krappe ruimtes eenvoudig is. Ze passen gemakkelijk in voertuigen die zijn uitgerust met H15-lampen en zijn compatibel met de meeste voertuigmodellen*.
Philips Ultinon Access LED-lampen bieden een betere lichtstraal dan halogeenlampen in een compact, universeel ontwerp. Met behulp van de nieuwste innovaties op het gebied van LED-technologie bieden ze dezelfde lichtstroom als standaard ECE-halogeenlampen, maar verbeteren ze de lichtbundelprestaties aanzienlijk met minder energie. Philips Ultinon Access LED-lampen bieden bestuurders een beter zicht op de weg, waardoor ze gemakkelijker obstakels zien en veiliger kunnen rijden.
De technologisch geavanceerde Philips-verlichting staat al meer dan 100 jaar bekend in de automobielindustrie. Wij zijn ons ervan bewust dat de prestaties van onze producten afhankelijk zijn van hun compatibiliteit met de eisen van de huidige automobielomgeving. Daarom ontwerpen wij onze producten zo dicht mogelijk bij de industrienormen. Onze Philips Ultinon Access LED-lampen voldoen aan de EMI-normen voor elektromagnetische interferentie. Onze lampen zijn nauwkeurig ontworpen om de zware omstandigheden van de moderne autorealiteit te weerstaan en verstoren de werking van andere voertuigonderdelen niet.
3.8
van 5
257
Reviews & awards
DrDiesel
28/11/2012
Nederland
krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Joc 1983
10/11/2024
United Kingdom
Geverifieerde koper
For now is ok
Овој продукт за почеток е во ред, ќе Видиме за понатака дали ќе ги исполни мојте очекувања и гаранција.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb
Magsi
30/07/2015
United Kingdom
awesome product
my vehicle Toyota runs offroad and at high speeds at auto bahn. I need 4 such lamps to be comfortable in cabin at night ... even with sleepy eyes .. need to see distant and clear these originals are surely serving my needs better than other fake makes ... even there are copies of philips products in market ... but i preferred paying original price at amazon to get my hands on it ... and since its so good, i will have my uncles car also fit with it
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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb
Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving. De lampen mogen niet op de openbare weg worden gebruikt.
Vergeleken met minimale wettelijke vereisten. Van toepassing op H4, H7. Kan variëren afhankelijk van het automodel en het type lamp.
Garantie van 2 jaar. Ga naar philips.com/auto-warranty voor meer informatie over ons garantiebeleid.