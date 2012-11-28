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Ultinon ClassicAutokoplamp

LUM11362U2510C2/10

11362U2510

11362U2510C2

3.8
| (257) Reviews & awards
Kies de kleur die bij uw stijl past
Vervang de koplampen van uw voertuig met Philips Ultinon Classic LED en ervaar de warmte van klassieke halogeenverlichting met de prestaties van LED's! Met deze eenvoudig te installeren lampen kunt u nu zonder gedoe upgraden naar LED's!*
Bekijk alle voordelen

Klassieke warm witte LED-lampen

Kies de kleur die bij uw stijl past

  • Type lamp: H11

  • 3500 K warm wit licht

  • +80% meer helderheid

  • Makkelijk te installeren LED-lamp

  • Aantal lampen: 2

Geniet van de 3500 K warmte van klassiek licht

Geniet van de 3500 K warmte van klassiek licht

Upgrade uw koplampen zonder dat dit ten koste gaat van uw look! Philips Ultinon Classic LED-lampen projecteren een elegant, warm, wit licht dat vergelijkbaar is met andere halogeenkoplampen, waardoor uw auto een tijdloze uitstraling krijgt. Stem de kleuren af op uw andere koplampen en profiteer van de verbeterde helderheid van LED's. Ervaar de perfecte mix van klassieke stijl en moderne technologie.

80% meer helderheid voor een goed zicht**

80% meer helderheid voor een goed zicht**

Philips Ultinon Classic LED-lampen bieden betere lichtbundelprestaties dan halogeenlampen in een compact, universeel ontwerp. Met gebruikmaking van de nieuwste innovaties op het gebied van LED-technologie bieden ze dezelfde lichtstroom als standaard ECE-halogeenlampen, maar verbeteren ze de lichtbundelprestaties aanzienlijk met een lager energieverbruik. Philips Ultinon Classic LED-lampen bieden tot 80% extra helderheid**, waardoor bestuurders beter zicht op de weg hebben, obstakels beter kunnen zien en veiliger kunnen rijden.

Plug & Play-installatie

Plug & Play-installatie

Philips Ultinon Classic LED-lampen worden snel en eenvoudig geïnstalleerd en het achteraf aanbrengen ervan is kinderspel! Er zijn geen compatibiliteitscontroles of adapterringen nodig: Philips Ultinon Classic LED-lampen worden geleverd met een ultracompacte behuizing en een geïntegreerde IEC 60061-compatibele voet. Hun direct passende ontwerp heeft hetzelfde oppervlak als halogeenlampen, waardoor installatie in krappe ruimtes eenvoudig is. Ze zijn gemakkelijk te installeren en compatibel met de meeste voertuigmodellen*.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

257

Reviews & awards

28/11/2012

Nederland

Nederland

krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

10/11/2024

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

For now is ok

Овој продукт за почеток е во ред, ќе Видиме за понатака дали ќе ги исполни мојте очекувања и гаранција.

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Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb

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Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb

30/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

awesome product

my vehicle Toyota runs offroad and at high speeds at auto bahn. I need 4 such lamps to be comfortable in cabin at night ... even with sleepy eyes .. need to see distant and clear these originals are surely serving my needs better than other fake makes ... even there are copies of philips products in market ... but i preferred paying original price at amazon to get my hands on it ... and since its so good, i will have my uncles car also fit with it

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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb

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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb

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Voorwaarden

  1. Voldoet niet aan ECE R37-voorschriften. Uitsluitend voor off-road gebruik.

  2. In vergelijking met de minimale wettelijke norm voor halogeenlampen.

  3. 2 jaar garantie. Ga naar philips.com/auto-warranty voor meer informatie over ons garantiebeleid. De Philips-garantie dekt alleen fabricagefouten en niet-commercieel gebruik.