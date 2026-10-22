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LUM11005U92X2/10
11005U92X2
Bedwing het licht en trotseer het donker
Trotseer het donker met de Philips Ultinon Pro9200, het toppunt van LED-retrofit-verlichting. Geniet van de kracht van geavanceerde LED-technologie met tot wel 400%* meer helderheid, van een van de meest compacte lampen op de markt.
LED-HL [≈HB3/HB4]
Tot 400% helderder licht
Compatibel met breed machinepark
Hoogwaardige stijl en veiligheid
Verpakking van 2
De Philips Ultinon Pro9200 LED-serie combineert de kracht van LED-technologie met een ultracompacte behuizing voor elke lichttoepassing. Het oppervlak is 30% kleiner dan dat van zijn voorganger en past moeiteloos zelfs in de smalste koplampen. Achteraf aanbrengen is eenvoudig en biedt gepassioneerde bestuurders en gebruikers probleemloze functionaliteit.
Houd controle over het licht op de weg. Onze Philips Ultinon Pro9200-koplampen zijn zorgvuldig ontworpen om uw passie voor autorijden te stimuleren en bieden ongeëvenaarde prestaties en een uitzonderlijk zicht tijdens het rijden. Dankzij onze unieke LED-selectie en nauwkeurige productverfijning geniet u van een ongeëvenaarde helderheid tot 400% meer dan het wettelijke minimum voor halogeenlampen. Zie verkeersborden beter met hun unieke optimale spectrum en verbeter uw zicht op de weg voor u. Met onze lampen kunt u vol vertrouwen navigeren.
Rijd veilig en nauwkeurig met de Philips Ultinon Pro9200. Dankzij de nauwkeurige plaatsing van de LED-chips op onze Philips Ultinon Pro9200-lampen hebt u licht waar u het nodig hebt op de weg zonder dat u tegemoetkomend verkeer verblindt. Onze lampen zijn ook voorzien van onze innovatieve Philips SafeBeam-technologie, die de beste bruikbare lichtstraal produceert en schittering voorkomt. Dit betekent optimaal zicht tijdens het rijden.
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Recensies
Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
Niet conform ECE, niet voor gebruik op de openbare weg. U bent verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke vereisten die in uw land van toepassing zijn.
Voor de Philips Ultinon Pro9200 LED-serie geldt een garantie van 2 jaar bij aankoop + 3 jaar gratis verlengde garantie na registratie. Ga naar philips.com/auto-warranty voor meer informatie over ons garantiebeleid. De Philips-garantie dekt alleen fabricagefouten en niet-commercieel gebruik.