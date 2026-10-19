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Niet meer leverbaar
LR6P12B/97
Voor al uw apparaten met een hoog energieverbruik
Hedendaagse producten zoals elektronisch speelgoed en draagbare audiospelers verbruiken erg veel energie. Gun ze een langer leven met alkalinebatterijen van PowerLife.
AA
Alkaline
Alkalinebatterijen zijn zes keer beter dan de gemiddelde zink-koolstofbatterijen.
De alkalinetechnologie garandeert energie voor apparaten met een hoog energieverbruik.
Deze Philips-batterijen zijn gegarandeerd vrij van schadelijke zware metalen zoals cadmium, kwik en lood.