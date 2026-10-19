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Niet meer leverbaar

Power AlkalineBatterij

LR6P12B/97

Voor al uw apparaten met een hoog energieverbruik

Hedendaagse producten zoals elektronisch speelgoed en draagbare audiospelers verbruiken erg veel energie. Gun ze een langer leven met alkalinebatterijen van PowerLife.

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Voor al uw apparaten met een hoog energieverbruik

  • AA

  • Alkaline

Alkalinebatterijen zijn 6 x beter dan de gemiddelde zink-koolstofbatterij

Alkalinebatterijen zijn zes keer beter dan de gemiddelde zink-koolstofbatterijen.

De alkalinetechnologie is ideaal voor apparaten met een hoog energieverbruik

De alkalinetechnologie garandeert energie voor apparaten met een hoog energieverbruik.

Alkalinebatterijen van Philips bevatten 0% cadmium, kwik en lood

Deze Philips-batterijen zijn gegarandeerd vrij van schadelijke zware metalen zoals cadmium, kwik en lood.

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