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Niet meer leverbaar

LED Inspection lampsRCH5 compacte oplaadbare lamp

LPL32X1

Beter zien, beter werken

De ultraslanke Philips oplaadbare LED-inspectielamp is het ideale hulpmiddel voor een snelle inspectie. Het 180° flexibele en krachtige LED-licht neemt alle schaduwen weg. Dankzij de 360° draaibare haak en sterke magneet profiteert u van goede verlichting zonder dat u de lamp hoeft vast te houden.

Bekijk alle voordelen

Compacte oplaadbare LED-werklamp

Beter zien, beter werken

  • Hoogwaardige LED

  • Boost 110 lm/Eco 55 lm

  • Nieuw 180° flexibel ontwerp

  • Superslank in zakformaat

180° draaibare lamp voor maximale flexibiliteit

180° draaibare lamp voor maximale flexibiliteit

De LED-inspectielamp RCH5 heeft een flexibele lamp die maximaal 180° draaibaar is, zodat u zelfs de kleinste details kunt zien.

360° verstelbare en uittrekbare haak

360° verstelbare en uittrekbare haak

Dankzij de verstelbare en uittrekbare haak kunt u deze professionele lamp ophangen, zodat u beide handen vrij hebt voor het werk.

Overwin de duisternis met zacht, natuurlijk licht

Professionele werklampen van Philips hebben krachtige LED-verlichting voor een intens wit licht en een brede heldere lichtstraal die de duisternis overwint. Het witte licht van 6500 K biedt optimale helderheid en zicht voor visueel comfort zonder extra inspanning.

Technische specificaties

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