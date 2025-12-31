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Niet meer leverbaar
LPL27SPAREX1
Hoogwaardige LED
250 lm Boost / 120 lm Eco
1 oplaadbare reservemodule
Zichtbaarder kleurendesign
De LED-inspectielamp is waterbestendig en voldoet aan IP54.
Snel oplaadbare, energiebesparende LifeP04 accutechnologie. De modules zijn snel weer opgeladen en u kunt deze direct in gebruik nemen wanneer ze weer klaar zijn.
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