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Niet meer leverbaar

ProfessionalMDLS CRI MATCHLINE LPL41 RESERVE

LPL27SPAREX1

Beter zien, beter werken
Deze krachtige, multidirectionele handsfree module biedt optimaal zicht zonder schaduwen.
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Alles-in-een verlichtingssysteem voor professionals

Beter zien, beter werken

  • Hoogwaardige LED

  • 250 lm Boost / 120 lm Eco

  • 1 oplaadbare reservemodule

  • Zichtbaarder kleurendesign

Bestand tegen water en stof -IP54

Bestand tegen water en stof -IP54

De LED-inspectielamp is waterbestendig en voldoet aan IP54.

Sterke schokbestendigheid -IK07

Sterke schokbestendigheid -IK07

Snel oplaadbare, energiebesparende LifeP04 accutechnologie

Snel oplaadbare, energiebesparende LifeP04 accutechnologie

Snel oplaadbare, energiebesparende LifeP04 accutechnologie. De modules zijn snel weer opgeladen en u kunt deze direct in gebruik nemen wanneer ze weer klaar zijn.

Technische specificaties

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