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Nieuw
L5/00
Ontworpen voor luisteraars
Geef de muziek waar u van houdt ruimte om te ademen. Deze hoogwaardige draadloze over-ear-hoofdtelefoon combineert het voortreffelijke Fidelio-geluid met uitzonderlijk comfort en onze intelligentste ruisregeling tot nu toe. Zet hem op en laat u meevoeren.
Voortreffelijk natuurlijk geluid
Adaptieve ruisonderdrukking
Lichtgewicht comfort, de hele dag lang
Superieure gesprekskwaliteit
Op maat gemaakte dome-drivers met keramische coating en zijden ophanging creëren een gebalanceerd, natuurlijk geluid dat u helemaal in de muziek onderdompelt. Van de strakke, gecontroleerde bas en warme middentonen tot de sprankelende hoge tonen en nauwkeurige instrumentscheiding: de nummers waar u van houdt, krijgen alle ruimte.
Slimmere algoritmen passen zich voortdurend aan uw omgeving en de pasvorm van de hoofdtelefoon aan, voor een moeiteloze, meeslepende luisterervaring. Veranderingen in de afdichting van de oorschelpen terwijl u beweegt, worden gecompenseerd, terwijl de omgevingsmodus automatisch wordt geactiveerd in stille omgevingen. Hoe u ook beweegt en waar u ook naartoe gaat, de balans tussen onderdompeling en omgevingsbewustzijn voelt precies goed.
Een met precisie ontworpen frame en een zachte hoofdband van proteïneleer verdelen het gewicht gelijkmatig, terwijl de ovale oorschelpen doeltreffende passieve geluidsisolatie bieden. Met een aanraakgevoelig paneel regelt u het volume met uw vingertoppen, en de muziek pauzeert wanneer u de hoofdtelefoon afzet.
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