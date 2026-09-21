Adaptieve ruisonderdrukking die beter dan ooit op u is afgestemd

Slimmere algoritmen passen zich voortdurend aan uw omgeving en de pasvorm van de hoofdtelefoon aan, voor een moeiteloze, meeslepende luisterervaring. Veranderingen in de afdichting van de oorschelpen terwijl u beweegt, worden gecompenseerd, terwijl de omgevingsmodus automatisch wordt geactiveerd in stille omgevingen. Hoe u ook beweegt en waar u ook naartoe gaat, de balans tussen onderdompeling en omgevingsbewustzijn voelt precies goed.