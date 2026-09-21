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Nieuw

FidelioOver-ear-hoofdtelefoon

L5/00

Ontworpen voor luisteraars

Geef de muziek waar u van houdt ruimte om te ademen. Deze hoogwaardige draadloze over-ear-hoofdtelefoon combineert het voortreffelijke Fidelio-geluid met uitzonderlijk comfort en onze intelligentste ruisregeling tot nu toe. Zet hem op en laat u meevoeren.

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Ontworpen voor luisteraars

  • Voortreffelijk natuurlijk geluid

  • Adaptieve ruisonderdrukking

  • Lichtgewicht comfort, de hele dag lang

  • Superieure gesprekskwaliteit

Verfijnd. De kenmerkende Philips-klank voor Fidelio

Op maat gemaakte dome-drivers met keramische coating en zijden ophanging creëren een gebalanceerd, natuurlijk geluid dat u helemaal in de muziek onderdompelt. Van de strakke, gecontroleerde bas en warme middentonen tot de sprankelende hoge tonen en nauwkeurige instrumentscheiding: de nummers waar u van houdt, krijgen alle ruimte.

Adaptieve ruisonderdrukking die beter dan ooit op u is afgestemd

Slimmere algoritmen passen zich voortdurend aan uw omgeving en de pasvorm van de hoofdtelefoon aan, voor een moeiteloze, meeslepende luisterervaring. Veranderingen in de afdichting van de oorschelpen terwijl u beweegt, worden gecompenseerd, terwijl de omgevingsmodus automatisch wordt geactiveerd in stille omgevingen. Hoe u ook beweegt en waar u ook naartoe gaat, de balans tussen onderdompeling en omgevingsbewustzijn voelt precies goed.

Fidelio-design. Uitzonderlijk comfort, lichtgewicht gevoel

Een met precisie ontworpen frame en een zachte hoofdband van proteïneleer verdelen het gewicht gelijkmatig, terwijl de ovale oorschelpen doeltreffende passieve geluidsisolatie bieden. Met een aanraakgevoelig paneel regelt u het volume met uw vingertoppen, en de muziek pauzeert wanneer u de hoofdtelefoon afzet.

Technische specificaties

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