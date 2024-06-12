Ik gebruik de L4 nu bijna 3 mnd en ik was eerst sceptisch want ik heb eigenlijk altijd JBL. Op advies van mijn sportmaatje die deze cadeau had gehad en zeer enthousiast was heb ik ook deze aangeschaft. Instalatie verliep snel en hierna mijn favoriete playlist van Spotify aangeknald. Na 2 uur pas de hoofdtelefoon afgezet. wauw wat een fantastisch geluid en ik hoefde minimaal bij te stellen. De noise cancelling werkt perfect en ik had mijn eigen prive feestje. Wil ik toch communiceren is dit met een handbeweging mogelijk. Ik heb hem voor werk gebruik voor online vergaderingen en afsluiten voor geluid van collega`s. Werkt heel erg goed. Philips heeft me heel erg positief verrast met zijn geluidskwaliteit en design. Minpunt voor mij is de hoofdsteun die is wat moeilijk bijtestellen en voor sport zou ik hem niet gebruiken is die wat onstabiel voor op het hoofd.