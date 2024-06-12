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Niet meer leverbaar
Ruisonderdrukking Pro+
Levensecht, gebalanceerd geluid
Hoogwaardig leren design
38 uur afspeeltijd
Van het geluid tot de materialen, deze draadloze koptelefoon met gesloten achterkant voor over het oor is ontworpen om u echt in de muziek te laten opgaan. Ongeacht de grootte of vorm van uw hoofd, de zachte oorkussens van memory foam passen sowieso goed, en de muziek wordt onderbroken als u de koptelefoon afzet.
De perfect afgestemde drivers in deze koptelefoon met Hi-Res Audio-certificering zorgen voor een prachtig gebalanceerd geluid, ongeacht of ANC is in- of uitgeschakeld. De bas is strak en indrukwekkend, zonder dat hij andere tonen overstemt. De middenbereikfrequenties zijn vol en vloeiend. De hoge frequenties zitten vol details.
Luister op het perfecte volume, waar u ook bent. Adaptieve ruisonderdrukking (ANC) maakt gebruik van één externe microfoon en één interne microfoon om ongewenste geluiden uit te filteren, zodat u helemaal kunt opgaan in de muziek. Met de Bewustzijnsmodus kunt u de buitenwereld weer toelaten wanneer dit nodig is.
Prijzen
3.6
van 5
87
Reviews & awards
Haik
12/06/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Prima koptelefoon
Voldoet aan alle verwachtingen. Prijs kwaliteit is prima. Goed geluid over de hele breedte. Mooie lage tonen, vol geluid zonder te vertekenen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio L3 Draadloze koptelefoon voor over het oor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio L3 Draadloze koptelefoon voor over het oor
Zus van Jerry
14/04/2024
Nederland
Philips Fidelio L4
Ik gebruik de L4 nu bijna 3 mnd en ik was eerst sceptisch want ik heb eigenlijk altijd JBL. Op advies van mijn sportmaatje die deze cadeau had gehad en zeer enthousiast was heb ik ook deze aangeschaft. Instalatie verliep snel en hierna mijn favoriete playlist van Spotify aangeknald. Na 2 uur pas de hoofdtelefoon afgezet. wauw wat een fantastisch geluid en ik hoefde minimaal bij te stellen. De noise cancelling werkt perfect en ik had mijn eigen prive feestje. Wil ik toch communiceren is dit met een handbeweging mogelijk. Ik heb hem voor werk gebruik voor online vergaderingen en afsluiten voor geluid van collega`s. Werkt heel erg goed. Philips heeft me heel erg positief verrast met zijn geluidskwaliteit en design. Minpunt voor mij is de hoofdsteun die is wat moeilijk bijtestellen en voor sport zou ik hem niet gebruiken is die wat onstabiel voor op het hoofd.
Voordelen
design, geluid en noise canceling
Nadelen
hoofdsteun en wat onstabiel om te gaan sporten.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio L3 Draadloze koptelefoon voor over het oor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio L3 Draadloze koptelefoon voor over het oor
MME007#51
18/08/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Super koptelefoon
Het geluid is super snap nog steeds niet dat deze koptelefoon niet populair is bij het publiek, want deze koptelefoon is gewoon super.
Voordelen
Batterij is top
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio L3 Draadloze koptelefoon voor over het oor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio L3 Draadloze koptelefoon voor over het oor
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De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.