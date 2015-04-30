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Niet meer leverbaar
Houd uw scheerapparaat als nieuw
De schoonmaakcartridge voor het SmartClean-systeem, biedt u een handige manier om uw scheerapparaat te reinigen, smeren en verversen, voor elke dag een nieuw scheergevoel
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9974/35
S9974/55
S9975/55
S9974/35R1
S9974/55R1
S9975/35
S9975/35R1
4+1-set
Reinigt
Smeert
Verfrist
Het dubbele filtersysteem verwijdert haar, schuim en gel. De unieke dubbele filter voorkomt verstopping van de scheerhoofden, waardoor uw scheerapparaat uitstekend blijft presteren.
De actieve smering vermindert frictie en slijtage aan scheerhoofden en messen, waardoor uw scheerapparaat langer optimaal blijft presteren.
Het DualFiltration-systeem en actieve smering maken uw scheerapparaat tot 10 keer schoner dan met alleen water
4.1
van 5
30
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
Macmark
30/04/2015
België
Geverifieerde koper
Doet wat het beloofd
Prima product wat doet wat het belooft .... Perfect Reinigen ! Hopelijk verlengt ook de levensduur van het toestel hiermee ...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor JC305/50 Schoonmaakcartridge
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor JC305/50 Schoonmaakcartridge
Mart C
25/08/2021
Nederland
Philips-medewerker
Geverifieerde koper
Heerlijk fris en schoon scheerapparaat!
[Employee of philipsglobal] Iedere keer als ik mijn scheerapparaat met de schoonmaak vloeistof heb gereinigd, voelt deze als nieuw!. De Philips Schoonmaakcartridges (JC305/50) zijn makkelijk in het gebruik en recyclebaar. Prima aankoop!
Voordelen
Gemakkelijk te vervangen, slim verpakt (geen overdaad aan verpakkingsmateriaal).
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor JC305/50 Schoonmaakcartridge
Datum gebruik 2020-07-25
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor JC305/50 Schoonmaakcartridge
Datum gebruik 2020-07-25
Caravan 234
09/06/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Werkt Goed.
Ik kan er niet buiten gebruik het heel vaak lekker vris.
Voordelen
Heerlijk vris
Nadelen
Slecht te kopen af en toe
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor JC305/50 Schoonmaakcartridge
Datum gebruik 2019-06-09
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor JC305/50 Schoonmaakcartridge
Datum gebruik 2019-06-09