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  • Buitengewone reiniging tussen de tanden
  • Buitengewone reiniging tussen de tanden
  • Buitengewone reiniging tussen de tanden
  • Buitengewone reiniging tussen de tanden
  • Buitengewone reiniging tussen de tanden
  • Buitengewone reiniging tussen de tanden
  • Buitengewone reiniging tussen de tanden
  • Buitengewone reiniging tussen de tanden
  • Buitengewone reiniging tussen de tanden
  • Buitengewone reiniging tussen de tanden

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare FlexCare PlatinumOplaadbare tandenborstel

HX9172/10

4.3
| (37) Reviews & awards | 84% beveelt dit product aan
Buitengewone reiniging tussen de tanden
De Philips Sonicare FlexCare Platinum is voorzien van negen unieke borstelopties, een intuïtieve druksensor en geavanceerde opzetborsteltechnologie en biedt meer dan gewone reiniging, voor buitengewone tandplakverwijdering en gezonder tandvlees.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Verwijdert tot wel 7x meer tandplak tussen de tanden*

Buitengewone reiniging tussen de tanden

  • 3 poetsstanden, 3 sterktes

  • 2 opzetborstels

  • Met druksensor

  • UV-opzetborstelreiniger

Pas de modus en intensiteit aan

Pas de modus en intensiteit aan

FlexCare Platinum beschikt over drie reinigingsmodi - Clean, White en Gum Care - en drie intensiteitsinstellingen - Low, Medium en High. Hierdoor kunt u het poetsen dus helemaal aan uw wensen aanpassen.

Klinisch bewezen: verbetert de gezondheid van het tandvlees in twee weken

Klinisch bewezen: verbetert de gezondheid van het tandvlees in twee weken

Het is klinisch bewezen dat de FlexCare Platinum, met speciale Gum Care-modus voor gerichte reiniging en het verminderen van ontstoken en bloedend tandvlees, de gezondheid van het tandvlees in slechts twee weken verbetert.

Nieuwe InterCare-opzetborstel voor geavanceerde reiniging tussen de tanden

Nieuwe InterCare-opzetborstel voor geavanceerde reiniging tussen de tanden

Geavanceerde technologie zorgt ervoor dat de InterCare-borstelkop, met extra lange borstelharen die diep tussen tanden en langs de tandvleesrand reiken, tandplak verwijdert en de tanden polijst. De blauwe haren worden wit wanneer het tijd wordt om de opzetborstel te vervangen.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

37

Reviews & awards

84%

beveelt dit product aan

3

03/05/2015

Nederland

Nederland

superfijne borstel,plus geweldige service.

By far de beste borstel, zeer lange levensduur van batterij en daarbij nog eens prima service van Philips. Borstels zijn vrij prijzig maar ook echt goed. Makkelijk aan te leren poetsmethode, snel verbetering van tandvlees toestand, zeker in combinatie met interdentale ragers. Kortom ,wellicht niet het goedkoopste borstel maar mijns inziens wel de beste.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9172/10 Oplaadbare tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9172/10 Oplaadbare tandenborstel

16/01/2015

Nederland

Nederland

Het is een top appaarraat

Poetste met een handtandenborstel. Had voorheen al eens elektrisch gepoetst, maar was geen succes. Toch deze geprobeerd na gevoelig tandvlees. Dit was binnen een week verholpen! Tanden zijn ook witter en voelen heel schoon!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9172/10 Oplaadbare tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9172/10 Oplaadbare tandenborstel

03/06/2014

Nederland

Nederland

Veel eerder moeten aanschaffen

Wat een topaankoop! Tanden voelen schoner aan en mensen in omgeving zeggen ook dat ik wittere tanden heb. Ik kom zojuist van de tandarts af en zelfs die was positief! Dit is poetsen met plezier.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9172/10 Oplaadbare tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9172/10 Oplaadbare tandenborstel

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. Vergeleken met een gewone tandenborstel

  2. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand