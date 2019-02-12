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  • Beter bereik tussen de tanden. Superieure reiniging.*
  • Beter bereik tussen de tanden. Superieure reiniging.*
  • Beter bereik tussen de tanden. Superieure reiniging.*
  • Beter bereik tussen de tanden. Superieure reiniging.*
  • Beter bereik tussen de tanden. Superieure reiniging.*
  • Beter bereik tussen de tanden. Superieure reiniging.*

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare i InterCareStandaard sonische opzetborstels

HX9004/10

4.7
| (112) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan
Beter bereik tussen de tanden. Superieure reiniging.*
Met geavanceerde borsteltechnologie en extra lange borstelharen helpt de InterCare tot 7x meer plak tussen de tanden te verwijderen dan een gewone tandenborstel, zodat de gezondheid van het tandvlees in slechts twee weken verbetert.
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Reinig tussen de tanden en op lastig bereikbare plekken

Beter bereik tussen de tanden. Superieure reiniging.*

  • 4 stuks

  • Standaardformaat

  • Opklikbaar

  • BrushSync-koppeling van poetsstanden

Verwijder tot 7x meer tandplak met onze InterCare-opzetborstel*

Verwijder tot 7x meer tandplak met onze InterCare-opzetborstel*

Klik onze InterCare-opzetborstel erop voor gezonder tandvlees in slechts 2 weken. Extra lange borstelharen verwijderen meer tandplak op moeilijk bereikbare plekken en tussen de tanden voor gezond tandvlees.

Maakt het tandvlees in slechts 2 weken gezonder

Maakt het tandvlees in slechts 2 weken gezonder

De InterCare-opzetborstel is voorzien van extra lange, dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen om tandplak diep tussen uw tanden aan te pakken. Het is klinisch bewezen dat na 2 weken uw tandvlees minder bloedt en dat ontstekingen afnemen.

Selecteert automatisch de optimale poetsstand voor de allerbeste resultaten**

Selecteert automatisch de optimale poetsstand voor de allerbeste resultaten**

Met onze BrushSync™-koppeling van poetsstanden** krijgt u altijd de best mogelijke reiniging. De InterCare-opzetborstel werkt samen met uw Philips Sonicare-handvat** met BrushSync™ waardoor automatisch de optimale poetsstand en het beste intensiteitsniveau voor uitzonderlijke reiniging wordt geselecteerd. U hoeft alleen te beginnen met poetsen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

112

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

12/02/2019

Nederland

Nederland

Top tandenborstels.

Tandenborstels zijn zachter dan de bijgeleverde tandenborstel en voelen goed aan. Tandsteen wordt goed verwijderd en tandvlees blijft heel :)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor InterCare HX9004/07 Standaard sonische opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor InterCare HX9004/07 Standaard sonische opzetborstels

08/02/2019

Nederland

Nederland

Zeer handige opzetborstelsborstels

Handige opzetborstels met een lange levensduur. Gaan de helft langer mee als bij vergelijkbare elektrische tandenborstels.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor InterCare HX9004/07 Standaard sonische opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor InterCare HX9004/07 Standaard sonische opzetborstels

08/02/2019

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Zeer handige opzetborstelsborstels

Handige opzetborstels met een lange levensduur. Gaan de helft langer mee als bij vergelijkbare elektrische tandenborstels.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor InterCare HX9004/07 Standaard sonische opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor InterCare HX9004/07 Standaard sonische opzetborstels

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel

  2. BrushSync™-koppeling van poetsstanden is alleen compatibel met Philips Sonicare-tandenborstels met BrushSync™