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Niet meer leverbaar
Gezonder tandvlees binnen 2 weken*
Voor degenen die niet consequent flossen, is AirFloss Pro/Ultra**** de gemakkelijkste manier om goed tussen de tanden te reinigen. AirFloss Pro/Ultra kan worden gebruikt in combinatie met mondwater of water en is volgens klinische tests net zo effectief als flossen voor gezond tandvlees.**
met DiamondClean-tandenborstel
met 1 spuitkop en 1 opzetborstel
Oplaadglas, reisetui
Deze Philips Sonicare-tandenborstel maakt uw tanden meer dan dubbel zo wit als met een handtandenborstel in slechts 1 week. Verwijdert tot 100% meer vlekken voor wittere tanden in slechts 1 week.
Philips Sonicare-opzetborstels zijn een belangrijk onderdeel van onze kerntechnologie met 31.000 poetsbewegingen met een hoge frequentie en amplitude per minuut. Onze ongeëvenaarde sonische technologie zorgt voor optimale kracht van de handgreep tot aan het uiteinde van de opzetborstel. Deze sonische beweging zorgt voor dynamische vloeistofkrachten die vloeistof diep tussen de tanden en langs de tandvleesrand stuwt voor superieure maar zachte reiniging, elke keer weer.
AirFloss Ultra verwijdert tot 99,9% tandplak van behandelde delen.***
4.1
van 5
150
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
A. W
14/04/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldig!
Dit moet wel de beste tandenborstel van de wereld zijn! Hij ziet er niet alleen prachtig uit, maar hij kan op twee manieren opladen: in een doosje en in een glas. En hij poets super grondig. De meerdere functies zijn handig, gewoon poetsen, White, of Polish.
Voordelen
Design en kracht
Nadelen
Hij is niet goedkoop (maar hij is het wel waard).
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8491/03 AirFloss Pro/Ultra - interdentale reiniger
Datum gebruik 2019-03-14
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8491/03 AirFloss Pro/Ultra - interdentale reiniger
Datum gebruik 2019-03-14
Miranda0512
13/07/2019
Nederland
Werkt echt perfect. Snel resultaat
Werkt echt goed. Geen ontstoken tandvlees meer en floss draad is niet meer nodig. Erg tevreden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8491/03 AirFloss Pro/Ultra - interdentale reiniger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8491/03 AirFloss Pro/Ultra - interdentale reiniger
Baytrees
29/01/2017
United Kingdom
Geverifieerde koper
WELL CLEANED TEETH
The Airfloss alone does an exceptional job of cleaning around the teeth in addition to its job of cleaning between the teeth. You need a towel around your neck to catch the splashing, though, and don't stand in front of a mirror ot you'll splash all over it. The Diamond cleaner does a really good job of brushing the teeth clean too.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8391/02 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8391/02 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner
of uw geld terug
indien gebruikt met een handborstel en antibacterieel mondwater bij patiënten met lichte tot matige tandvleesontsteking; AirFloss is ontwikkeld om onregelmatige flossers te helpen een gezonde routine te ontwikkelen om dagelijks tussen de tanden te reinigen. Ga naar V&A op het tabblad Ondersteuning voor meer informatie.
* Van de behandelde gebieden; in een laboratoriumonderzoek, de werkelijke resultaten in de mond kunnen variëren
* * AirFloss Ultra en Pro zijn hetzelfde apparaat, maar de naam kan verschillen afhankelijk van het land en verkoopkanaal.
* * * afhankelijk van de gebruikte burst-instelling