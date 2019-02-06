Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Meld je nu aan
Krijg eerder toegang tot onze Refurb Friday
10
d
Dagen
07
u
Uren
23
m
Minuten
51
s
Seconden
Niet meer leverbaar
HX8432/03
Gezonder tandvlees in 2 weken*
Voor degenen die niet consequent flossen, is AirFloss Pro/Ultra**** de gemakkelijkste manier om goed tussen de tanden te reinigen. AirFloss Pro/Ultra kan worden gebruikt in combinatie met mondwater of water en is volgens klinische tests net zo effectief als flossen voor gezond tandvlees.**
2 spuitkoppen
AirFloss Ultra verwijdert tot 99,9% tandplak van behandelde delen.***
Onze klinisch bewezen resultaten zijn mogelijk door onze unieke technologie waarin lucht en mondwater of water met elkaar worden gecombineerd om krachtig en veilig tussen de tanden en langs het tandvlees te kunnen reinigen.
Interproximaal reinigen is heel belangrijk voor de totale gezondheid van uw mond. AirFloss Ultra is een gemakkelijke manier om dieper tussen tanden schoon te maken en helpt u een gezonde gewoonte te beginnen.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
3.7
van 5
934
Reviews & awards
Realkikine
06/02/2019
België
Onderdeel van promotie
Praktische
Uw mondhygiëne verbeteren op één klap! De Philips flossers. Dit apparaat maakt de ruimtes tussen je tanden schoon. Met één druk op de knop geef je één tot drie stoten lucht met (mond)water af en is je gebit snel helemaal schoon in minder dan 60 sec. Heel éénvoudig te gebruiken. Draadloos. Gaat lang mee met slecht één laadbeurt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8432/03 AirFloss Ultra - interdentale reiniger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8432/03 AirFloss Ultra - interdentale reiniger
Jasmines92
23/01/2019
België
Onderdeel van promotie
een aanrader
Door dit toestel floss ik mijn tanden meer. fantastisch toestel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8432/03 AirFloss Ultra - interdentale reiniger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8432/03 AirFloss Ultra - interdentale reiniger
Franciskine
20/01/2019
België
Geverifieerde koper
Uitstekend!!
Produkt doet wat het belooft!!! Resultaat is zéér goed.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8432/03 AirFloss Ultra - interdentale reiniger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8432/03 AirFloss Ultra - interdentale reiniger
indien gebruikt met een handborstel en antibacterieel mondwater bij patiënten met lichte tot matige tandvleesontsteking; AirFloss is ontwikkeld om onregelmatige flossers te helpen een gezonde routine te ontwikkelen om dagelijks tussen de tanden te reinigen. Ga naar V&A op het tabblad Ondersteuning voor meer informatie.
* Van de behandelde gebieden; in een laboratoriumonderzoek, de werkelijke resultaten in de mond kunnen variëren
of uw geld terug
* * * afhankelijk van de gebruikte burst-instelling
* * AirFloss Ultra en Pro zijn hetzelfde apparaat, maar de naam kan verschillen afhankelijk van het land en verkoopkanaal.