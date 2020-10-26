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Niet meer leverbaar
HX8032/07
2 spuitkoppen
AirFloss Ultra verwijdert tot 99,9% tandplak van behandelde delen.***
Onze klinisch bewezen resultaten zijn mogelijk door onze unieke technologie waarin lucht en mondwater of water met elkaar worden gecombineerd om krachtig en veilig tussen de tanden en langs het tandvlees te kunnen reinigen.
Interproximaal reinigen is heel belangrijk voor de totale gezondheid van uw mond. AirFloss is een gemakkelijke manier om dieper tussen tanden schoon te maken en helpt u een gezonde gewoonte te beginnen.
3.3
van 5
36
Reviews & awards
26/10/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Doet wat het moet doen
Prima mondstuk voor op air floss ,jammer dat het niet paste op mijn huidige air floss hierdoor nieuwe moeten aanschaffen , voldoet samen prima aan verwachting
Voordelen
Geeft extra schoon gevoel
Nadelen
Past niet op iedere airfloss
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss Ultra HX8032/07 Spuitkoppen voor tussen de tanden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss Ultra HX8032/07 Spuitkoppen voor tussen de tanden
bettieflevoland
10/02/2019
Nederland
Geverifieerde koper
handig ideaal produkt
even wennen, maar daarna en perfect produkt. handig weg zet baar. mooi design.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss Ultra HX8032/07 Spuitkoppen voor tussen de tanden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss Ultra HX8032/07 Spuitkoppen voor tussen de tanden
Gerry1961
10/02/2019
Nederland
handig ideaal produkt
even wennen, maar daarna en perfect produkt. handig weg zet baar. mooi design.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss Ultra HX8032/07 Spuitkoppen voor tussen de tanden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss Ultra HX8032/07 Spuitkoppen voor tussen de tanden
indien gebruikt met een handborstel en antibacterieel mondwater bij patiënten met lichte tot matige tandvleesontsteking; AirFloss is ontwikkeld om onregelmatige flossers te helpen een gezonde routine te ontwikkelen om dagelijks tussen de tanden te reinigen. Ga naar V&A op het tabblad Ondersteuning voor meer informatie.
* Van de behandelde gebieden; in een laboratoriumonderzoek, de werkelijke resultaten in de mond kunnen variëren
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