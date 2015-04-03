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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
2 stuks
Standaardformaat
Vast te draaien
Deze Philips Sonicare-opzetborstel heeft een voorgevormd profiel dat op natuurlijke wijze aansluit op de vorm van uw tanden voor een grondige poetsbeurt.
De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.
De Philips Sonicare E-Series-opzetborstels zijn gemakkelijk op uw handvat te schroeven en er weer af te halen, gemakkelijk te onderhouden en schoon te maken.
4.3
van 5
58
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
jeepee49
03/04/2015
Nederland
Uitstekend product voor gezond tandvlees
Ben 65 en gebruik dit al meer dan 10 jaar. Mijn tandarts zegt dat mijn gebit en tandvlees er zeer goed bijstaan. Zou dit toestel aan iedereen aanraden met tandvleesproblemen. Eerste dagen, misschien bloedend tandvlees. Doorzetten en je zal na enkele weken versteld staan van je gebit en tandvlees.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor e-Series HX7002/20 Standaard sonische opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor e-Series HX7002/20 Standaard sonische opzetborstels
PeterBrakel
09/09/2013
Nederland
Apparaat presteert wat ik ervan verwachtte.
Ik ben zeer tevreden over de Sonicare omdat het gebit daadwerkelijk beter wordt gereinigd. Ik heb dit bemerkt na de behandelingen van de mondhygiëniste.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor e-Series HX7002/05 Standaard sonische opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor e-Series HX7002/05 Standaard sonische opzetborstels
Elisabeth22
01/07/2013
Nederland
Geverifieerde koper
Dit product is perfect!
Dit product is uitstekend, het is degelijk gemaakt en voldoet zeer goed aan mijn wensen, de gehele levensduur lang.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor e-Series HX7002/05 Standaard sonische opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor e-Series HX7002/05 Standaard sonische opzetborstels