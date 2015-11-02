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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
HX6481/60
HX642A
HX6481/50
HX6856/29
HX6859/63
HX680A
HX6807/63
HX683B
HX6830/47
HX685T
HX6877/29
HX680A
HX6807/35
HX684B
HX6850/57
HX680P
HX6803/64
2 stuks
44% meer borstelharen voor een grondigere reiniging.
Ruitvormige borstelharen creëren meer schraapoppervlakken om tandplak te verwijderen.
Medium harde borstelharen zorgen voor een stevige, maar veilige poetservaring.
4.5
van 5
103
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
WN75
02/11/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Product doey het wat moet doen
Tandenborstel werkt plezierig en goed. De diverse opties zijn van belang bij het tandonderhoud
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6064/07 Standaard sonische opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6064/07 Standaard sonische opzetborstels
Manno
08/07/2015
Nederland
Geverifieerde koper
De beste elektrische tandenborstel
De Philips Sonicare gebruiken we thuis al jaren na eerst een ander merk te hebben gebruikt. De Sonicare is absoluut superieur aan alle andere merken. Sinds kort hebben we de Sonicare diamondclean in huis en we zijn zeer enthousiast. Hij poetst zorgvuldiger dan de andere sonicares en daarnaast is het design prachtig en een aanwinst voor de badkamer.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6064/33 Standaard sonische opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6064/33 Standaard sonische opzetborstels
CorneliaJohanna
08/10/2014
Nederland
Geverifieerde koper
fantastische tandenborstel
Ik gebruik de Sonicare tandenborstel al jaren tot volle tevredenheid. De borsteltjes bestel ik rechtstreeks via de Philips website. Ik had bij de eerste bestelling twijfels welke borsteltjes ik moest bestellen, maar werd keurig geholpen door de klantenservice. Levering is binnen een redelijke termijn en keurig verpakt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6064/07 Standaard sonische opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6064/07 Standaard sonische opzetborstels