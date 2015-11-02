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NIEUW Next Generation DiamondClean

Complete verzorging is nu 100% zichtbaar

Ontdek nu

  • Superieure reiniging.* Wittere tanden.
  • Superieure reiniging.* Wittere tanden.
  • Superieure reiniging.* Wittere tanden.
  • Superieure reiniging.* Wittere tanden.
  • Superieure reiniging.* Wittere tanden.
  • Superieure reiniging.* Wittere tanden.
  • Superieure reiniging.* Wittere tanden.
  • Superieure reiniging.* Wittere tanden.

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare DiamondCleanStandaard sonische opzetborstels

HX6062

4.5
| (103) Reviews & awards | 91% beveelt dit product aan
Superieure reiniging.* Wittere tanden.
De DiamondClean-opzetborstel is ideaal voor iedereen die méér dan een grondige reiniging wil: verwijdert vlekken en verkleuringen voor een stralend witte glimlach. Deze opzetborstel helpt ook uw tanden wit te houden tussen professionele bleekbehandelingen in.
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Geavanceerde reiniging voor het verwijderen van vlekken en voor wittere tanden

Superieure reiniging.* Wittere tanden.

  • 2 stuks

  • Standaardformaat

  • Opklikbaar

  • Superieure reiniging, wittere tanden

Wittere tanden in slechts één week

Wittere tanden in slechts één week

De Philips Sonicare DiamondClean-opzetborstel verwijdert tot 100% meer vlekken voor wittere tanden in slechts 7 dagen.

Ruitvormige borstelharen zorgen voor 100% wittere tanden in 1 week

Ruitvormige borstelharen zorgen voor 100% wittere tanden in 1 week

De dicht op elkaar geplaatste ruitvormige borstelharen van de DiamondClean verwijderen aanslag van eten en drinken op het tandoppervlak. Uw glimlach wordt merkbaar witter, tot wel 100%* in slechts 7 dagen.

Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een gewone tandenborstel

Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een gewone tandenborstel

Het is klinisch bewezen dat met de Philips Sonicare DiamondClean-opzetborstel tot 7 keer meer tandplak wordt verwijderd dan met een gewone tandenborstel na slechts vier weken.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

103

Reviews & awards

91%

beveelt dit product aan

02/11/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Product doey het wat moet doen

Tandenborstel werkt plezierig en goed. De diverse opties zijn van belang bij het tandonderhoud

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6064/07 Standaard sonische opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6064/07 Standaard sonische opzetborstels

08/07/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

De beste elektrische tandenborstel

De Philips Sonicare gebruiken we thuis al jaren na eerst een ander merk te hebben gebruikt. De Sonicare is absoluut superieur aan alle andere merken. Sinds kort hebben we de Sonicare diamondclean in huis en we zijn zeer enthousiast. Hij poetst zorgvuldiger dan de andere sonicares en daarnaast is het design prachtig en een aanwinst voor de badkamer.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6064/33 Standaard sonische opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6064/33 Standaard sonische opzetborstels

08/10/2014

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

fantastische tandenborstel

Ik gebruik de Sonicare tandenborstel al jaren tot volle tevredenheid. De borsteltjes bestel ik rechtstreeks via de Philips website. Ik had bij de eerste bestelling twijfels welke borsteltjes ik moest bestellen, maar werd keurig geholpen door de klantenservice. Levering is binnen een redelijke termijn en keurig verpakt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6064/07 Standaard sonische opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX6064/07 Standaard sonische opzetborstels

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel