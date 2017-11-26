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  • Ultravoorzichtige reiniging. Ultrazacht comfort.
  • Ultravoorzichtige reiniging. Ultrazacht comfort.
  • Ultravoorzichtige reiniging. Ultrazacht comfort.
  • Ultravoorzichtige reiniging. Ultrazacht comfort.
  • Ultravoorzichtige reiniging. Ultrazacht comfort.
  • Ultravoorzichtige reiniging. Ultrazacht comfort.

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare S SensitiveStandaard sonische opzetborstels

HX6052/07

4.4
| (32) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan
Ultravoorzichtige reiniging. Ultrazacht comfort.
De Philips Sonicare S Sensitive-opzetborstel is ideaal voor mensen met gevoelige of pijnlijke tanden en gevoelig en pijnlijk tandvlees. Uw tanden worden grondig gereinigd op een manier die zacht is voor uw tandvlees.
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Superieure reiniging van gevoelige tanden en gevoelig tandvlees.

Ultravoorzichtige reiniging. Ultrazacht comfort.

  • 2 stuks

  • Standaardformaat

  • Opklikbaar

  • Voor gevoelige tanden en tandvlees

Verwijdert meer plak dan een gewone tandenborstel

Verwijdert meer plak dan een gewone tandenborstel

Van de dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen is klinisch bewezen dat ze tot wel 7x meer tandplak verwijderen dan een handtandenborstel

Innovatief borstelhaarontwerp verwijdert tandplak voorzichtig

Innovatief borstelhaarontwerp verwijdert tandplak voorzichtig

Deze Philips Sonicare Sensitive-opzetborstel heeft ultrazachte borstelharen voor een zachte, effectieve reiniging. De contouren van de borstelharen passen zich aan aan de vorm van uw tanden voor een ultrazachte poetsbeurt. Ook verkrijgbaar in kleiner formaat voor nauwkeurige reiniging.

Kliksysteem voor eenvoudig verwisselen van opzetborstels

Kliksysteem voor eenvoudig verwisselen van opzetborstels

Uw Sensitive-opzetborstel past perfect bij iedere Philips Sonicare-tandenborstel, behalve PowerUp Battery en Essence. Klik de opzetborstel vast of haal hem er eenvoudig af voor gemakkelijk vervangen en schoonmaken.

Technische specificaties

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Recensies

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4.4

van 5

32

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

3

26/11/2017

Nederland

Nederland

Reinigt grondig zonder het tandvlees te beschadigen

Omdat ik moeite had om mijn implantaat goed schoon te houden heb ik heel veel verschillende tandenborstels en opzetborstels geprobeerd. Sinds ik deze opzetborstel gebruik heb ik eindelijk geen klachten meer en blijft mijn gebit keurig schoon.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor S Sensitive HX6052/07 Standaard sonische opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor S Sensitive HX6052/07 Standaard sonische opzetborstels

09/03/2024

Deutschland

Deutschland

Die besten Bürsten Köpfe bei empfindlichem Zahnfle

Die besten Zahnbürsten bei empfindlichen Zahnfleisch und frei liegenden Zahnhälsen durch zurück gehendes Zahnfleisch. Die Bürsten liegen durch die gleichmäßigen Borsten gut an und sind sehr weich. Ich würde sie immer weiter empfehlen. Wieso werden sie nicht mehr produziert?!!!

Voordelen

Super bei empfindlichem Zahnfleisch

Nadelen

Keine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

02/05/2021

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Zahnfleischbluten verloren und kräftiger gemacht!

Hatte immer Probleme beim Zähneputzen bis ich auf diese Bürsten gekommen bin.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

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