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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
HX9918/89
HX992S
HX9917/90
HX6481/60
HX642A
HX6481/50
HX6856/29
HX6859/63
HX680A
HX6807/63
HX683B
HX6830/47
HX685T
HX6877/29
HX680A
HX6807/35
2 stuks
Standaardformaat
Opklikbaar
Voor gevoelige tanden en tandvlees
Van de dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen is klinisch bewezen dat ze tot wel 7x meer tandplak verwijderen dan een handtandenborstel
Deze Philips Sonicare Sensitive-opzetborstel heeft ultrazachte borstelharen voor een zachte, effectieve reiniging. De contouren van de borstelharen passen zich aan aan de vorm van uw tanden voor een ultrazachte poetsbeurt. Ook verkrijgbaar in kleiner formaat voor nauwkeurige reiniging.
Uw Sensitive-opzetborstel past perfect bij iedere Philips Sonicare-tandenborstel, behalve PowerUp Battery en Essence. Klik de opzetborstel vast of haal hem er eenvoudig af voor gemakkelijk vervangen en schoonmaken.
4.4
van 5
32
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
Joan32
26/11/2017
Nederland
Reinigt grondig zonder het tandvlees te beschadigen
Omdat ik moeite had om mijn implantaat goed schoon te houden heb ik heel veel verschillende tandenborstels en opzetborstels geprobeerd. Sinds ik deze opzetborstel gebruik heb ik eindelijk geen klachten meer en blijft mijn gebit keurig schoon.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor S Sensitive HX6052/07 Standaard sonische opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor S Sensitive HX6052/07 Standaard sonische opzetborstels
Enila
09/03/2024
Deutschland
Die besten Bürsten Köpfe bei empfindlichem Zahnfle
Die besten Zahnbürsten bei empfindlichen Zahnfleisch und frei liegenden Zahnhälsen durch zurück gehendes Zahnfleisch. Die Bürsten liegen durch die gleichmäßigen Borsten gut an und sind sehr weich. Ich würde sie immer weiter empfehlen. Wieso werden sie nicht mehr produziert?!!!
Voordelen
Super bei empfindlichem Zahnfleisch
Nadelen
Keine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Plumperqwatsch
02/05/2021
Deutschland
Geverifieerde koper
Zahnfleischbluten verloren und kräftiger gemacht!
Hatte immer Probleme beim Zähneputzen bis ich auf diese Bürsten gekommen bin.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste