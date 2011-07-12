Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
HX6481/60
HX642A
HX6481/50
HX6856/29
HX6859/63
HX680A
HX6807/63
HX683B
HX6830/47
HX685T
HX6877/29
HX680A
HX6807/35
HX684B
HX6850/57
HX680P
HX6803/64
3 stuks
Standaardformaat
Opklikbaar
Complete reiniging
Deze Philips Sonicare-opzetborstel heeft een voorgevormd profiel en sluit op natuurlijke wijze aan op de vorm van uw tanden. Moeilijk te bereiken plaatsen zijn beter bereikbaar.
Deze opzetborstel verwijdert tot wel 2 keer meer tandplak dan een gewone tandenborstel
De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.
4.5
van 5
372
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
jvc666
12/07/2011
België
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProResults HX6013/05 Standaard sonische opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProResults HX6013/05 Standaard sonische opzetborstels
expoanja
22/03/2011
België
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProResults HX6013/05 Standaard sonische opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProResults HX6013/05 Standaard sonische opzetborstels
Es18.
28/03/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Super borsteltjes
Erg goede en zachte borsteltjes. Borsteltjes zijn ook fijn voor gevoleig tandvlees. Reinigen goed! Prima aanschaf voor mij.
Voordelen
Zachte borstel, goed schoon te maken
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProResults HX6012/87 Set van 2 opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ProResults HX6012/87 Set van 2 opzetborstels
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel