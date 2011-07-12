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  • Superieure prestaties.* Gegarandeerde kwaliteit.
  • Superieure prestaties.* Gegarandeerde kwaliteit.

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare ProResultsStandaard sonische opzetborstels

HX6012/07

4.5
| (372) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan
Superieure prestaties.* Gegarandeerde kwaliteit.
Als een van dé opzetborstels uit ons assortiment is de Philips Sonicare ProResults perfect voor nieuwe en bestaande Sonicare-gebruikers die gewoon de authentieke Sonicare-reinigingservaring willen voor een ongelofelijke prijs.
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Superieure prestaties voor een superieure prijs

Superieure prestaties.* Gegarandeerde kwaliteit.

  • 2 stuks

  • Standaardformaat

  • Opklikbaar

  • Complete reiniging

Optimale Philips Sonicare-prestaties

Optimale Philips Sonicare-prestaties

Deze Philips Sonicare-opzetborstel heeft een voorgevormd profiel en sluit op natuurlijke wijze aan op de vorm van uw tanden. Moeilijk te bereiken plaatsen zijn beter bereikbaar.

Verwijdert tot wel 2 keer meer tandplak dan een gewone tandenborstel

Verwijdert tot wel 2 keer meer tandplak dan een gewone tandenborstel

Deze opzetborstel verwijdert tot wel 2 keer meer tandplak dan een gewone tandenborstel

Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

372

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

12/07/2011

België

België

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProResults HX6013/05 Standaard sonische opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProResults HX6013/05 Standaard sonische opzetborstels

22/03/2011

België

België

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProResults HX6013/05 Standaard sonische opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProResults HX6013/05 Standaard sonische opzetborstels

28/03/2025

Nederland

Nederland

Super borsteltjes

Erg goede en zachte borsteltjes. Borsteltjes zijn ook fijn voor gevoleig tandvlees. Reinigen goed! Prima aanschaf voor mij.

Voordelen

Zachte borstel, goed schoon te maken

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProResults HX6012/87 Set van 2 opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProResults HX6012/87 Set van 2 opzetborstels

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Verwijdert tot wel 2 keer meer tandplak dan een handtandenborstel