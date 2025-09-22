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Philips Sonicare For Kids Design a Pet EditionElektrische tandenborstel

HX3603/01

HX360CB

4.7
| (45) Reviews & awards | 95% beveelt dit product aan
Helpt gaatjes bij kinderen voorkomen
Help met het opbouwen van gezonde borstelgewoontes met Sonicare voor Kids. Het is veilig en zacht op groeiende tanden en tandvlees, en helpt gaatjes voorkomen. Onze speciale Design a Pet-editie komt met leuke stickers zodat kinderen hun eigen borstel kunnen ontwerpen.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Een leuke manier om gezonde gewoontes voor het leven op te bouwen

Helpt gaatjes bij kinderen voorkomen

  • Sonicare-technologie

  • Personaliseer met stickers

  • Gratis Sonicare For Kids-app

Sonicare-technologie helpt gaatjes te voorkomen

Sonicare-technologie helpt gaatjes te voorkomen

Met de zachte pulsen reinigt de borstel diep tussen de tanden en langs de tandvleesrand. Kinderen krijgen dus de best mogelijke reiniging terwijl ze nog leren poetsen.

Opzetborstels zijn speciaal ontworpen voor kinderen

Opzetborstels zijn speciaal ontworpen voor kinderen

De opzetborstels zijn speciaal ontworpen om kinderen te helpen een grondige reiniging te krijgen terwijl ze leren poetsen. Eén compacte opzetborstel wordt meegeleverd. Standaardformaat koppen afzonderlijk verkrijgbaar.

Creëer je eigen persoonlijke ontwerp met leuke, herbruikbare stickers

Creëer je eigen persoonlijke ontwerp met leuke, herbruikbare stickers

Special Design A Pet Edition bevat herbruikbare stickers, zodat kinderen hun tandenborstel op elk gewenst moment kunnen veranderen in nieuwe dierlijke personages. Laten we het poetsen een leuk onderdeel van hun dag maken!

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

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Recensies

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4.7

van 5

45

Reviews & awards

95%

beveelt dit product aan

3
2

22/09/2025

Deutschland

Deutschland

Wow

Was für eine tolle Zahnbürste, dank den Aufklebern noch viel attraktiver für unseren Bruno. Die Bedienung super einfach. Das Zähne putzen macht super viel spass damit. Dank der Personalisierung freut er sich richtig aufs putzen. Er weiss genau wann er wechseln muss und wann Schluss ist. Die Bürste reinigt hervorragend. Und das putzen macht er wirklich super damit.

Voordelen

Personalisierung Super Putzleistung

Nadelen

Keine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste

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18/09/2025

Deutschland

Deutschland

Unsere kleine liebt diese Zahnbürste!

Wir haben schon alle möglichen Zahnbürsten ausprobiert. Egal ob Handzahnbürste, elk. Zahnbürste oder diese Runde unsere kleine war nicht mit Zähne putzen überhaupt nicht einverstanden. Kaum war die Phillips schallzahnbürste bei uns eingezogen wurde sie schon mit den schöne bunten Sticker dekoriert und war bereit für den ersten Einsatz. Diese Zahnbürste ist sehr leise im vergleich zu anderen. Sie hat einen integrierten Zeitausschalter, der nach 2 min Stoppt und jede 30 sek einen kleinen Ton abgibt ( eig zum Seitenwechsel). Der Zahnbürsten Kopf hat die perfekte Größe für den kleinen Kiefer. Der Akku hält gefüllt ewig und muss nicht täglich auf der ladestation stehen und die mitgelieferte case ist perfekt für die Mitnahme! Für uns ist das eine klare Kaufempfehlung!!

Voordelen

Leise, langer Akkuzeit, individuelle Gestaltung

Nadelen

Aufkleber lösen sich nach einiger Zeit

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Deze review is gemaakt voor For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste

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18/09/2025

Deutschland

Deutschland

Ganz tolle Zahnbürste für Kinder!

Meine Tochter (3,5) hat bislang nur mit einer Handzahnbürste geputzt. Sie hatte Angst vor dem Gefühl und dem Geräusch, welches eine Elektrische macht. Nun haben wir durch diesen Test die Phillips Sonicare bekommen und was soll ich sagen? Sie putzt NUR noch damit! Das größte Lockmittel für uns waren die Sticker. Sie hat direkt das Gerät damit beklebt und dies hat ihr scheinbar die „Angst“ davor genommen. Sofort wollte sie damit putzen und fand es super. Großer Pluspunkt für uns! Sie geht seitdem immer freudig ans Zähneputzen und wir hatten seitdem kein Theater mehr. Die Putzleistung ist toll, sie berichtet, dass die Zähne sich ganz glatt und sauber anfühlen. Durch das Geräusch bekommt sie es auch selbst schon hin, an allen Stellen zu putzen. Wenn es piepst gewechselt, wenn das Lied kommt ist sie fertig. Von uns gibt es ein ganz großes Lob für diese Zahnbürste – selbst unsere 7-jährige war so begeistert, dass sie ebenfalls eine bekommen hat. Empfehlen wir weiter und würden sie immer wieder kaufen!

Voordelen

Akkulaufzeit, Handhabung, Optik, Geräusche, Sticker (kindgerecht)

Nadelen

-

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 