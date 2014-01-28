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Niet meer leverbaar

5.1 home cinema

HTS7540/12

3.9

| (7) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

Breng de bioscoop naar uw huis

Dankzij dit stijlvolle systeem met High Definition-weergave, Surround Sound en luidsprekers van topklasse waant u zich in een echte bioscoop. De afwerking in hoogwaardig aluminium maakt het een lust voor het oog.

Bekijk alle voordelen

met Blu-ray Disc-weergave

Breng de bioscoop naar uw huis

  • Blu-ray Discs afspelen

Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound

Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound

Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

DoubleBASS-technologie voor een voller, dieper basgeluid

DoubleBASS-technologie voor een voller, dieper basgeluid

DoubleBASS zorgt ervoor dat u zelfs de diepste bastonen uit compacte subwoofers hoort. Het pikt de lage frequenties op en regenereert deze in het hoorbare bereik van de subwoofer, waardoor het geluid met kracht en flair wordt weergegeven en u kunt genieten van een volwaardige en onbeperkte luisterervaring.

Blu-ray Discs afspelen voor scherpe beelden in Full HD 1080p

Blu-ray Discs afspelen voor scherpe beelden in Full HD 1080p

Op Blu-ray Discs kunt u HD-gegevens plaatsen, evenals afbeeldingen met een resolutie van 1920 x 1080 oftewel Full HD-afbeeldingen. Beelden worden scherp weergegeven en komen tot leven, dankzij de heldere details en vloeiende bewegingen. Ook biedt Blu-ray ongecomprimeerd Surround Sound, waardoor uw audio-ervaring zeer natuurgetrouw overkomt. Daarnaast biedt de grote opslagcapaciteit van Blu-ray Discs ook ruimte voor ingebouwde interactieve mogelijkheden. Naadloze navigatie tijdens het afspelen en andere geweldige functies zoals pop-upmenu's geven een compleet nieuwe dimensie aan home entertainment.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

7

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

2
1

28/01/2014

France

France

très bon produit

contrairement a l avis au dessus moi aucun soucis pas de bruits pas de soucis de réglage de l audio pour moi se produit est genial rien a dire

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS7540 Home Cinéma 5 enceintes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS7540 Home Cinéma 5 enceintes

10/10/2011

Nederland

Nederland

Een mooi systeem met goede geluidskwaliteit.

Nu enkele weken dit systeem in huis. Geweldige geluidskwaliteit, heel veel aansluitingen zodat het geluid van gamesconsoles, computers, UPC box e.d. allemaal aangesloten kunnen worden om continu te genieten van surround sound. Prettig in gebruik zonder handleiding voor iemand met gevoel voor dit soort electronica. Voor mensen met minder kennis van dit soort apparatuur zal de handleiding toereikend zijn. Enige minpunt is dat de USB aansluiting om mediabestanden van een USB opslagapparaat af te spelen enkel de FAT32 bestandsindeling herkent. Afspelen van HD films (>4GB grootte) dus niet mogelijk is. Hopelijk wordt dit in een toekomstige firmware update veranderd.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS7540 5.1 home cinema

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS7540 5.1 home cinema

10/10/2011

Nederland

Nederland

Veelzijdig apparaat

Zelfs de playstation is via de home cinema set af te spelen. Dit zorgt voor extra spelvreugde.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS7540 5.1 home cinema

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS7540 5.1 home cinema

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