Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Surround Sound zoals in de bioscoop
Haal de bioscoop in huis! Krachtige luidsprekers met dubbele baspijpen en High Definition HDMI 1080p upscaling zorgen voor levensecht home entertainment. Ook geschikt voor Blu-ray Discs.
Blu-ray
Bekijk nu YouTube-video's en Picasa-foto's op uw TV. Geniet van de enorme verzameling onlinevideo's op een groter scherm, zonder dat u zelfs maar uw computer hoeft in te schakelen. U hoeft alleen maar uw Blu-ray-speler of home cinema-systeem op internet aan te sluiten, draadloos via Wi-Fi of met een kabel in de LAN-aansluiting, om vervolgens op de bank te kunnen genieten van het beste van YouTube en Picasa.
Krachtige luidsprekers met Bass Reflex-systeem en dubbele baspijpen verbeteren de lage frequenties en leveren zuivere, diepe bastonen. U kunt het laagste gebrom en het diepste gebrul horen.
Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.
4.8
van 5
5
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Riesje76
10/04/2013
Nederland
Geverifieerde koper
dit product heeft goede eigenschappen
ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3551 5.1 home cinema
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3551 5.1 home cinema
Riesje76
10/04/2013
Nederland
dit product heeft goede eigenschappen
ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3551 5.1 home cinema
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3551 5.1 home cinema
miep37
23/11/2012
Nederland
Super set
Goed geluid! Makkelijk aan te sluiten en heel veel mogelijkheden zoals YouTube. Ben er echt tevreden over. Zeker over het warme geluid, gaat lekker hard zonder te vervormen. Goede prijs kwaliteit verhouding. Ook de draden zijn lekker lang.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3551 5.1 home cinema
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3551 5.1 home cinema
Ga naar www.philips.com/support voor het upgraden van de toegang tot YouTube en Picasa.
Alleen voor modellen die geschikt zijn voor Wi-Fi. Raadpleeg de productspecificaties voor meer informatie.