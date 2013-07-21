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Niet meer leverbaar

5.1 home cinema

HTS3538/12

3

| (8) Reviews & awards

Krachtige Surround Sound

Breng het overweldigende gevoel van de bioscoop naar uw huiskamer met de Philips home cinema HTS3538. U bent verzekerd van home entertainment met power dankzij de Surround Sound van 600 W uit zichtbare luidsprekerdrivers en DVD video upscaling tot 1080p via HDMI voor HD-achtige beelden.

Bekijk alle voordelen

Home cinema-geluid

Krachtige Surround Sound

  • DVD

Het RMS-vermogen van 600 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Het RMS-vermogen van 600 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

Zichtbare luidsprekerdrivers voor krachtige Surround Sound

Zichtbare luidsprekerdrivers voor krachtige Surround Sound

Technische specificaties

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Recensies

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3.0

van 5

8

Reviews & awards

5
2

21/07/2013

Nederland

Nederland

Dit product voldoet prima

Home cinema set geeft prima geluid en ben dus ook zeer tevreden. Alleen jammer dat ik nu wel twee afstandbediening moet gebruiken. Ondanks dat zowel TV als home cinema van Philips zijn. Hier had ik meer van verwacht.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3538 5.1 home cinema

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3538 5.1 home cinema

17/12/2013

España

España

muy buen sonido y usabilidad

Buen sonido fácil de instalar y usar . Buen diseño . Muy conforme con el producto.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3538 5.1 Home theater

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3538 5.1 Home theater

07/08/2013

België

België

prijs kwaliteit

prijs kwaliteit zit deze home cinema goed. Kamer waar deze staat is niet groot en daar komt 600 watt zeker tot zijn recht als je in een grotere kamer gaat plaatsen denk ik dat je een zwaarder versie moet kiezen. Geluid is zeer mooi en vol, al vind ik dat de suround speakers soms te luid staan hierdoor heb je soms het gevoel dat het geluid van achter je komt ipv. van voor. Radio en menu's zijn oubollig! radio heeft geen rds menu's zijn saai en onoverzichtelijk. display heeft een niet zo makkelijk leesbaar lettertype. Hdmi- cec aansluiting en optische ingang werken goed, hierdoor kan je makkelijk werken met maar 1 remote.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3538 5.1 home cinema

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3538 5.1 home cinema

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