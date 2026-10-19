Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
HTB5580/98
Krachtig Surround Sound van 1000 W zoals in de bioscoop
Muziek en films waren nog nooit zo levendig met deze Philips home cinema. De zachte soft-dome-tweeter van 15 mm met hoornstructuur voorkomt geluidsvorming en het krachtige 'geribbelde' Bass Reflex-systeem, dat 3x sterker is dan normaal, zorgt voor levensechte lage tonen.
Kristalhelder geluid
Draadloze achterste luidsprekers
Geïntegreerde Wi-Fi, Bluetooth en NFC
1000W
Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.
Krachtige luidsprekers met Bass Reflex-systeem en dubbele baspijpen verbeteren de lage frequenties en leveren zuivere, diepe bastonen. U kunt het laagste gebrom en het diepste gebrul horen.
Recensies
Kijk op www.philips.com/blu-ray of video-on-demand ook in uw land beschikbaar is.
DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivXNetworks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.
Dolby en het symbool met de dubbele D zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories Inc.