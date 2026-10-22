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Niet meer leverbaar
HTB5580/93
Krachtig Surround Sound van 1000 W zoals in de bioscoop
Muziek en films waren nog nooit zo levendig met deze Philips home cinema. De zachte soft-dome-tweeter van 15 mm met hoornstructuur voorkomt geluidsvorming en het krachtige 'geribbelde' Bass Reflex-systeem, dat 3x sterker is dan normaal, zorgt voor levensechte lage tonen.
Kristalhelder geluid
Draadloze achterste luidsprekers
Geïntegreerde Wi-Fi, Bluetooth en NFC
1000W
Deze Philips-speler ondersteunt videoweergave via RMVB, een digitaal videobestandsformaat dat is ontwikkeld door Realnetworks™. Dit formaat wordt normaal gesproken gebruikt voor multimediacontent. Bestanden met dit formaat hebben de extensie ".rmvb". Het digitale formaat zorgt voor hoogwaardige foto's en verbetert de kwaliteit van bewegende beelden aanzienlijk. Hierdoor is er een optimaal evenwicht tussen de beeldkwaliteit en de bestandsgrootte.
Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.
Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.
Recensies
Kijk op www.philips.com/blu-ray of video-on-demand ook in uw land beschikbaar is.
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