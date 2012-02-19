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Niet meer leverbaar
HS85/44
Altijd glad scheren
De mesjes van uw scheerapparaat leggen elk jaar maar liefst 49 keer de afstand naar de top van de Mount Everest af. Na zo'n lange tocht is zelfs het beste materiaal toe aan vervanging. Houd uw scheerapparaat in topconditie en vervang de scheerhoofden elk jaar.
met vervangbare cartridge
Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.
De Flex Tracker volgt automatisch de contouren van uw gezicht en helpt huidirritatie te voorkomen.
De scheerhoofden hebben unieke Glide Rings waardoor het scheerapparaat gemakkelijk over uw huid glijdt.
3.9
van 5
159
Reviews & awards
housemaster
19/02/2012
België
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS85/60 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS85/60 scheerhoofden
08/11/2011
België
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS85/60 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS85/60 scheerhoofden
13691369
24/07/2011
België
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS85/60 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS85/60 scheerhoofden