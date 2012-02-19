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Niet meer leverbaar

NIVEAscheerhoofden

HS85/44

3.9

| (159) Reviews & awards

Altijd glad scheren

De mesjes van uw scheerapparaat leggen elk jaar maar liefst 49 keer de afstand naar de top van de Mount Everest af. Na zo'n lange tocht is zelfs het beste materiaal toe aan vervanging. Houd uw scheerapparaat in topconditie en vervang de scheerhoofden elk jaar.

Bekijk alle voordelen

Vervang scheerhoofden elke 12 maanden voor het beste resultaat

Altijd glad scheren

  • met vervangbare cartridge

Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.

Flex Tracker-systeem

Flex Tracker-systeem

De Flex Tracker volgt automatisch de contouren van uw gezicht en helpt huidirritatie te voorkomen.

Glijringen

Glijringen

De scheerhoofden hebben unieke Glide Rings waardoor het scheerapparaat gemakkelijk over uw huid glijdt.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.9

van 5

159

Reviews & awards

19/02/2012

België

België

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS85/60 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS85/60 scheerhoofden

08/11/2011

België

België

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS85/60 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS85/60 scheerhoofden

24/07/2011

België

België

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS85/60 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS85/60 scheerhoofden

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