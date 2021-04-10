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HRK00XM
Duidelijk zien, veiliger rijden
Vergeleken met andere sets waarvoor u (elektrisch) gereedschap nodig hebt, biedt onze geavanceerde en gebruiksvriendelijke technologie uitstekende resultaten met minimale inspanning. In vier eenvoudige stappen bereikt de consument zonder gereedschap professionele resultaten.
Met UV-bescherming
Deze set bevat alles wat u nodig hebt om twee autokoplampen te reinigen: - 1 fles voorbehandeling op waterbasis (29,5 ml) - 1 fles reiniger/boenmiddel (29,5 ml) 1 fles glanshersteller/beschermer (29,5 ml) - 1 stuk schuurpapier van 600 (grof) - 1 stuk schuurpapier van 1500 (normaal) - 1 stuk schuurpapier van 2000 (fijn) - 10 papieren doekjes - 1 paar handschoenen (één maat)
3.5
van 5
11
Reviews & awards
Janeski
10/04/2021
Suomi
Toimii!
Tämä oli tehokas tuote. Sain kuluneen näköiset umpiot kiillotettua kirkkaiksi ja käyttäminen oli suhteellisen helppoa.
Voordelen
Tehokas ja sisälsi hyvät välineet
Nadelen
Hieman epäselvät ohjeet
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja
Datum gebruik 2021-03-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja
Datum gebruik 2021-03-10
Alain9559
14/03/2017
France
Facile d utilisation
Papier petit à poncer manque une notice en français serait bien. heureusement les dessins explique j ai fait un optique sur clio 2 30 minutes il me reste encore du produit pour l âutre optique, très bon produit je le recommande
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare
Tokui
20/11/2016
Italia
Ottimo
Primo faro molto buono, secondo come nuovo. Bisogna darsi da fare con olio di gomito, sul secondo ho lavorato di più. Vediamo la durata alla lunga, ma per ora molto soddisfatto. Con un po' d'attenzione avanza anche del prodotto per una seconda lucidatura
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari