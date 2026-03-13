Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Voedselbereiding
Alle series
3000-serie Philips Mixer uit de 3000-serie
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HR3705/00
Ga naar de winkel
Registreer uw product
Registreer binnen 90 dagen na aankoop en krijg uitgebreide garantie (er kunnen voorwaarden van toepassing zijn).
Eco passport Philips Daily Collection Philips Daily Collection Mixer - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Philips Daily Collection Mixer HR3705/00 - English (US)
Alles (2)
Kan ik cakebeslag bereiden met het Philips-mixeraccessoire?
Hoe kan ik het apparaat schoonmaken?
SET DEEGHAKEN
SET BANDKLOPPERS
Ik kan de kloppers/deeghaken niet uit mijn Philips-mixer verwijderen
Contact opnemen met Philips
We helpen u graag verder.