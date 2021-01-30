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Alle series

  • Luchtige cakes en glad beslag op een eenvoudige manier
  • Luchtige cakes en glad beslag op een eenvoudige manier
  • Luchtige cakes en glad beslag op een eenvoudige manier
  • Luchtige cakes en glad beslag op een eenvoudige manier
  • Luchtige cakes en glad beslag op een eenvoudige manier
  • Luchtige cakes en glad beslag op een eenvoudige manier
  • Luchtige cakes en glad beslag op een eenvoudige manier
  • Luchtige cakes en glad beslag op een eenvoudige manier
  • Luchtige cakes en glad beslag op een eenvoudige manier
  • Luchtige cakes en glad beslag op een eenvoudige manier
  • Luchtige cakes en glad beslag op een eenvoudige manier
  • Luchtige cakes en glad beslag op een eenvoudige manier
  • Luchtige cakes en glad beslag op een eenvoudige manier
  • Luchtige cakes en glad beslag op een eenvoudige manier
  • Luchtige cakes en glad beslag op een eenvoudige manier
  • Luchtige cakes en glad beslag op een eenvoudige manier

Niet meer leverbaar

3000-seriePhilips Mixer uit de 3000-serie

HR3705/00

5
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan
Luchtige cakes en glad beslag op een eenvoudige manier
Met de nieuwe mixer uit de 3000-serie wordt bakken nog eenvoudiger, met altijd heerlijke resultaten in een handomdraai. Maak 20% sneller* cakemix en beslag. Het lichte, ergonomische design maakt mixen gemakkelijk en comfortabel.
Bekijk alle voordelen

Licht en sneller met de kegelvormige kloppers

Luchtige cakes en glad beslag op een eenvoudige manier

  • 300 W

  • 5 snelheden en turbo

  • Bandkloppers en deeghaken

  • Lichtgewicht

Kegelvormige kloppers werken tot 20% sneller*

Kegelvormige kloppers werken tot 20% sneller* – ze beslaan een groter oppervlak in minder tijd en zorgen voor een luchtig, glad beslag.

Krachtige motor van 300 watt

5 snelheden en turbofunctie voor elke keukentaak

5 snelheden en turbofunctie voor elke keukentaak

Met een selectie van 5 verschillende snelheden kunt u precies de juiste instelling voor elke taak kiezen.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

30/01/2021

Portugal

Portugal

Geverifieerde koper

Prático e eficaz

A batedeira revelou-se rápida e com um resultado soberbo. Muito prática e fácil de manusear.

Voordelen

Velocidade turbo

Nadelen

Nenhuma

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Série 3000 HR3705/00 Batedeira Philips da série 3000

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Série 3000 HR3705/00 Batedeira Philips da série 3000

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Voorwaarden

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