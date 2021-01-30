Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
300 W
5 snelheden en turbo
Bandkloppers en deeghaken
Lichtgewicht
Kegelvormige kloppers werken tot 20% sneller* – ze beslaan een groter oppervlak in minder tijd en zorgen voor een luchtig, glad beslag.
Met een selectie van 5 verschillende snelheden kunt u precies de juiste instelling voor elke taak kiezen.
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
ansuenri
30/01/2021
Portugal
Geverifieerde koper
Prático e eficaz
A batedeira revelou-se rápida e com um resultado soberbo. Muito prática e fácil de manusear.
Voordelen
Velocidade turbo
Nadelen
Nenhuma
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Série 3000 HR3705/00 Batedeira Philips da série 3000
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Série 3000 HR3705/00 Batedeira Philips da série 3000
4 eieren kloppen in vergelijking met de voorganger